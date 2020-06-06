В Химках похитили 10 млн рублей, выделенные на сувениры ко Дню Победы

В подмосковных Химках бесследно исчезли 9,7 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на изготовление сувенирной продукции к 75-летию Великой победы.

Как стало известно РЕН ТВ, пропажа этих средств может быть связана с фиктивным договором, заключенным между МАУК «Объединенная дирекция парков» и частным предпринимателем.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют эту информацию.

По данным телеканала в мошенничестве подозреваются обе стороны, заключившие договор.

Ранее сообщалось, что следственные органы объявили в международный розыск совладельца брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven Германа Лиллевяли. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.