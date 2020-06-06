Психолог предсказал волну разводов в России из-за карантина

Число разводов в России резко вырастет после снятия ограничений в России, считает психолог Павел Пономарев.

По его словам, причиной тому послужит ухудшение экономической ситуации и изменение ролей супругов.

«Количество разводов как следствие дисбаланса, который выявляется в процессе самоизоляции, вырастет в ближайшие полгода после снятия ограничений», — сказал Пономарев в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что на протяжении трех месяцев были нарушены ролевые позиции супругов, которые до пандемии осуществляли свою деятельность на рабочих местах, а на время самоизоляции стали мужем и женой, каждый из которых начал оценивать эффективность своего партнера. «Люди увидели что-то такое, через что не готовы переступить», — пояснил психотерапевт в интервью изданию.

По мнению Пономарева, семейные конфликты также могут учащаться из-за общей напряженности в обществе. Другими причинами разногласий могут быть финансовые проблемы и невозможность сгладить шероховатости в отношениях за счет совместного отдыха.

Кроме того, к разводам россиян могут подтолкнуть потеря работы одним из супругов и отсутствие секса, а также рост агрессии на фоне алкоголизма, часто приводящего к домашнему насилию.

Ранее сообщалось, что москвичи стали почти в три раза реже разводиться, находясь в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.