найти ×
   
  • USD -0.38
    68.63
  • EUR +0.64
    77.97
СохранитьСохранено0
×

3010925

Психолог предсказал волну разводов в России из-за карантина

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Число разводов в России резко вырастет после снятия ограничений в России, считает психолог Павел Пономарев.

По его словам, причиной тому послужит ухудшение экономической ситуации и изменение ролей супругов.

«Количество разводов как следствие дисбаланса, который выявляется в процессе самоизоляции, вырастет в ближайшие полгода после снятия ограничений», — сказал Пономарев в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что на протяжении трех месяцев были нарушены ролевые позиции супругов, которые до пандемии осуществляли свою деятельность на рабочих местах, а на время самоизоляции стали мужем и женой, каждый из которых начал оценивать эффективность своего партнера. «Люди увидели что-то такое, через что не готовы переступить», — пояснил психотерапевт в интервью изданию.

По мнению Пономарева, семейные конфликты также могут учащаться из-за общей напряженности в обществе. Другими причинами разногласий могут быть финансовые проблемы и невозможность сгладить шероховатости в отношениях за счет совместного отдыха.

Кроме того, к разводам россиян могут подтолкнуть потеря работы одним из супругов и отсутствие секса, а также рост агрессии на фоне алкоголизма, часто приводящего к домашнему насилию.

Ранее сообщалось, что москвичи стали почти в три раза реже разводиться, находясь в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
95437267читать позжечитаю позже
Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-5034558читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

40531868читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет13 декабря 2019

Запрягли ездового человека.

42244033читать позжечитаю позже