Маски для защиты от COVID-19 в бассейне изобрели в Японии

В Японии придумали, как защититься от коронавируса при посещении бассейна.

Как сообщает «Асахи», токийская компания Konami Sports изобрела специальную защитную маску из прозрачного материала, которая не соскальзывает с лица в воде.

Первоначально эти изделия делались вручную, а цена за комплект из 10 штук составляла 29 тысяч иен (около 260 долларов).

После того как в середине мая ассоциация клубов для плавания признала их удобство и эффективность, спрос на маски резко вырос — поступило более 16 тысяч заказов от 700 организаций со всех концов Японии.

В настоящее время объем производства составляет 10 тысяч штук в месяц, в результате чего ожидать заказа приходится больше месяца, пишет агентство.

В Японии бассейны начали открываться с 1 июня. Хотя считается, что высокая концентрация хлора в воде снижает риск заражения COVID-19, нерешенным оставался вопрос детских школ по плаванию, где необходим контакт ребенка и тренера. По этой причине и возникла необходимость в специальной маске.

По данным Worldometer, в Японии выявлено 17 064 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 907 человек, выздоровели 14 972.