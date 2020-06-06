Фейки недели: смерть главы «Мужского государства» и беспаспортный плебисцит

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Беспаспортное голосование

В начале этой недели в социальных сетях распространилась информация о том, что на голосование по Конституции избирателям не надо будет брать с собой паспорта. В частности, речь шла о том, что для получения бюллетеня человеку теперь будет достаточно лишь расписаться. Такое решение якобы было принято для того, чтобы минимизировать прямые контакты членов избирательных комиссий с гражданами в период эпидемии коронавируса.

Данное сообщение вызвало шквал негатива со стороны интернет-пользователей, ведь голосование без учета паспортных данных — грубое нарушение процедуры волеизъявления граждан.

Позже информация о паспортах была опровергнута председателем астраханского облизбиркома Игорем Коровиным и председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

«По рекомендациям Роспотребнадзора, для того чтобы уменьшить контакты и минимизировать риски для здоровья, на этот раз в списки избирателей заранее будут вписаны их паспортные данные. Члены избирательных комиссий проверят паспорта избирателей на расстоянии, не касаясь их руками», — приводит слова Коровина «КаспийИнфо».



Подсчет бюллетеней без журналистов

Фейком оказалась и новость о лишении журналистов права присутствовать на избирательных участках при подсчете голосов после проведения плебисцита по Конституции. Автором этого вброса является издание «Открытые медиа».

«Новый порядок голосования, в отличие от первой редакции порядка, принятой 20 марта, отстраняет представителей СМИ от финального этапа контроля при подсчёте голосов (пункт 11.14). Изначально задумывалось, что журналисты вместе с наблюдателями смогут осмотреть рассортированные бюллетени перед тем, как члены комиссии приступят к проверке контрольных соотношений и составлению итогового протокола. Теперь ознакомиться с бюллетенями на этом этапе смогут только наблюдатели», — утверждается в материале издания.



Первым информацию об ограничениях для сотрудников СМИ опроверг заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, никаких запретов не вводится, журналисты будут иметь допуск на любой избирательный участок, в любую избирательную комиссию.

«Они имеют право снимать, писать, фотографировать. Никаких ограничений нет и не надо создавать фейки, которые не имеют ничего общего с той практикой, которую проводит ЦИК», — сказал Булаев в интервью ТАСС.

По стопам Аркадия Бабченко

И напоследок — «убийство» Владислава Позднякова, считающегося основателем российского экстремистского движения «Мужское государство», идеология которого основывалась на национализме, расизме и радикальном патриархате.

Авторы паблика «Бутылка» написали, что вечером 1 июня неизвестный будто бы тяжело ранил Позднякова ножом в Стамбуле, в подъезде дома, где тот проживал последнее время. Владислав был экстренно госпитализирован, но через некоторое время он умер в реанимации.

«Парни, это конец! Влад скончался в реанимации! Это не рофл, это не ***! Я жил у него последние полгода, помогал со всеми группами, каналами и прочими делами», — гласит публикация в «Бутылке».



Поздняков внезапно «воскрес» уже на следующий день после обнародования информации о его кончине. «Левачки и фемки так хотели моей смерти, что мы не могли не предоставить им эту возможность, ведь другой у них не будет», — заявил Владислав на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мой трюк с инсценировкой превзошел все наши возможные ожидания, и не в том, как была инициирована смерть, а в том какой эффект мы получили, заставив весь русскоязычный сегмент говорить об этом, строить версии, сомневаться, радоваться, опровергать, плакать, хейтить и так далее. Можно что угодно говорить, и как угодно относиться к нам, но ни у кого из медийных личностей не получится повторить подобное, с таким же эффектом и отдачей. Разве что журналист Аркадий Бабченко, но там были задействованы спецслужбы, у которых в руках все СМИ Украины. У нас же такой роскоши не было, — добавил господин Поздняков.

В 2016 году бывший фельдшер Поздняков основал закрытый паблик «Мужское государство», который набрал более 150 тысяч подписчиков. В описании указано, что идеология сообщества основана на патриархате и национализме. Последователи Позднякова занимались в основном травлей женщин и девушек в интернете за «аморальное» поведение.

Владислав Поздняков в 2018-м был осужден на два года по делу о возбуждении ненависти к женщинам. В 2019 году еще четыре участника организации «Мужское государство» получили сроки за подготовку нападений. Руководитель движения скрылся за границей, а в марте 2019 года судимость с него сняли после частичной декриминализации 282-й статьи. Одно время считалось, что Поздняков находится в Польше.