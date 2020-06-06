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Чемпион мира по боксу поддержал конституционные поправки о семье

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Чемпион мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд поддержал предложенные президентом Владимиром Путиным конституционные поправки о семье и демографии. 

«Те правки, в которых речь идет о семейных ценностях, демографии, институте семьи, я очень сильно одобряю. Мне кажется, сейчас как раз пришло то время, когда об этом надо всерьез говорить, трубить и в первую очередь на законодательном уровне, ряд поправок мне особенно близок», - сказал Дрозд в интервью Агентству городских новостей.

Ранее бизнесмен Константин Малофеев выступил с идеей закрепить Конституции понятие семьи как союза между мужчиной и женщиной. Предпринимателя поддержали сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Основной закон, член Совета Федерации Андрей Клишас и глава государства Владимир Путин.

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