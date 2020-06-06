Из-за страха COVID 40% американцев стали мыть фрукты с отбеливателем

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорят, что более трети американцев, которые приняли участие в опросе, злоупотребляли бытовыми чистящими средствами для мытья фруктов и овощей.

Так, по словам участников опроса, они хотели предотвратить распространение коронавируса. Из-за этого с самого начала эпидемии не только в США, но и по всему миру участились звонки в центры по борьбе с отравлениями, касающиеся дезинфицирующих средств и бытовых чистящих средств.

Тридцать девять процентов респондентов сообщили о том, что они занимаются не рекомендованной практикой высокого риска с целью предотвращения передачи коронавируса. Речь идет о промывании пищевых продуктов отбеливателем, нанесение бытовой химии или дезинфицирующих средств на обнаженную кожу и преднамеренное вдыхание или проглатывание чистящих средств, — говорится в докладе CDC.

Онлайн-опрос, проведенный в США в мае, в котором приняли участие 502 человека, был направлен на выявление знаний людей и использование бытовых дезинфицирующих средств. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 86 лет, средний возраст которых составил 46 лет.

Пятьдесят два процента респондентов были женщинами, и большинство респондентов были идентифицированы как не испаноязычные белые. Более 50 процентов респондентов заявили, что они полностью согласны с тем, что они знают, как правильно чистить и дезинфицировать свои дома безопасно.

В докладе отмечается, что полученные результаты свидетельствуют о необходимости распространения более подробной информации о безопасных методах применения дезинфицирующих средств для домашних хозяйств.

Этот опрос выявил важные пробелы в знаниях о безопасном использовании чистящих и дезинфицирующих средств среди взрослого населения США. Наибольшие пробелы были обнаружены в знаниях о безопасном приготовлении чистящих и дезинфицирующих растворов и о хранении дезинфицирующих средств для рук вне досягаемости детей, — пишут ученые.

CDC также отметил, что очистка фруктов и овощей с помощью дезинфицирующих средств может вызвать риски для здоровья, такие как серьезное повреждение тканей и коррозионные травмы, поэтому запрещено использовать чистящие средства для обработки еды.