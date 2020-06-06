Хуже пандемии: в Африке крупнейшее за 70 лет нашествие пустынной саранчи

Огромные стаи саранчи в Восточной Африке могут поставить почти 5 миллионов человек в регионе под угрозу голода.

Четвертое поколение пустынных саранчовых до 8000 раз больше, чем предыдущие рои. Это может уничтожить посевы в начале сезона и оставить миллионы людей без еды. Это самая серьезная вспышка пустынной саранчи, наблюдавшаяся в Восточной Африке за 70 лет, и усугубленная пандемией COVID-19, представляет беспрецедентный риск для региона, — поясняют местные власти.

Огромные стаи саранчи недавно поразили Восточную Африку, Индию и Пакистан, усугубляя проблемы, вызванные коронавирусом. В этой вспышке отчасти виноваты изменения климата, считают эксперты.

Местные власти отмечают, что саранча, которая впервые появилась в Восточной Африке в июне прошлого года, питается сотнями тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, охватывающих по меньшей мере восемь стран.

Пустынная саранча является самым опасным мигрирующим вредителем в мире. Один квадратный километр саранчового роя способен потреблять такое же количество пищи в один день, как и примерно 35 000 человек.

Без немедленного увеличения профилактических мер мы могли бы оказаться на грани такого голода, какого мы никогда раньше не видели, — говорят эксперты.

Сейчас местные власти собирают инициативные группы по уничтожению саранчи в пустыне Сомали, которая, является наиболее пострадавшей страной в регионе. Нынешняя ситуация остается крайне тревожной в Восточной Африке, где Кения, Эфиопия и Сомали продолжают сталкиваться с беспрецедентной угрозой для продовольственной безопасности.

Новые рои от текущей селекции будут формироваться с середины июня и далее, совпадая с началом сбора урожая. Разворачивать масштабные кампании для борьбы с саранчой сейчас опасно из-за риска вспышки коронавирусной инфекции.