Хуже пандемии: в Африке крупнейшее за 70 лет нашествие пустынной саранчи
- 06 июня 2020, 11:13
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Огромные стаи саранчи в Восточной Африке могут поставить почти 5 миллионов человек в регионе под угрозу голода.
Четвертое поколение пустынных саранчовых до 8000 раз больше, чем предыдущие рои. Это может уничтожить посевы в начале сезона и оставить миллионы людей без еды. Это самая серьезная вспышка пустынной саранчи, наблюдавшаяся в Восточной Африке за 70 лет, и усугубленная пандемией COVID-19, представляет беспрецедентный риск для региона, — поясняют местные власти.
Огромные стаи саранчи недавно поразили Восточную Африку, Индию и Пакистан, усугубляя проблемы, вызванные коронавирусом. В этой вспышке отчасти виноваты изменения климата, считают эксперты.
Местные власти отмечают, что саранча, которая впервые появилась в Восточной Африке в июне прошлого года, питается сотнями тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, охватывающих по меньшей мере восемь стран.
Пустынная саранча является самым опасным мигрирующим вредителем в мире. Один квадратный километр саранчового роя способен потреблять такое же количество пищи в один день, как и примерно 35 000 человек.
Без немедленного увеличения профилактических мер мы могли бы оказаться на грани такого голода, какого мы никогда раньше не видели, — говорят эксперты.
Сейчас местные власти собирают инициативные группы по уничтожению саранчи в пустыне Сомали, которая, является наиболее пострадавшей страной в регионе. Нынешняя ситуация остается крайне тревожной в Восточной Африке, где Кения, Эфиопия и Сомали продолжают сталкиваться с беспрецедентной угрозой для продовольственной безопасности.
Новые рои от текущей селекции будут формироваться с середины июня и далее, совпадая с началом сбора урожая. Разворачивать масштабные кампании для борьбы с саранчой сейчас опасно из-за риска вспышки коронавирусной инфекции.
Войти через социальные сети: