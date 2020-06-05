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В Англии ношение масок на улице станет обязательным

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Власти Великобритании объявили об обязательном ношении масок в общественных местах. Особое внимание будет уделяться пассажирам автобусов и метро.

Также маски нужны для посещения больниц, магазинов и густонаселенных районов. Если сейчас маска является рекомендацией, то уже с 15 июня появляться на улице без нее будет нельзя.

На 5 июня 2020 года в Великобритании зафиксирован 281 661 случай заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Великобритании составляет 39 904 человека.

Несмотря на спад заболеваемости, правительство продолжает корректировать меры безопасности в стране. Например, в среду правительство заявило, что потребует от всех, кто летит в Великобританию из-за рубежа, карантина в течение 14 дней после прибытия.

Министр транспорта Грант Шаппс сказал, что повязки для лица будут обязательными с момента второй волны открытия магазинов. Это ослабление карантина, по его словам, вероятно, приведет к увеличению трафика, поэтому ношение масок — обязательное условие.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ношение защитных покрытий для лица обеспечивает некоторую, хотя и ограниченную защиту от распространения вируса, — сказал он на ежедневном брифинге правительства.

Обязательное ношение маски также потребуют при перемещении на самолетах и паромах, хотя массового использования обоих видов транспорта не ожидается в ближайшее время.

Если после 15 июня в общественном транспорте или магазине будет находиться человек без маски, то ему выпишут штраф, размер которого еще уточняется. Однако маленькие дети и люди с ограниченными возможностями и затруднением дыхания будут освобождены от штрафов.

Пока что новая политика применяется только к Англии, но Шаппс сказал, что вскоре правила могут распространиться на Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

Работники транспортных организаций также призывали правительство сделать обязательными маски в общественных местах. Такое требование появилось после массовой гибели десятков водителей. В прошлом месяце 42 человека, работающих в общественном транспорте Лондона, и 10 железнодорожных сотрудников умерли после заражения коронавирусом.

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Кремль отреагировал на убийство жителя Екатеринбурга бойцами Росгвардии

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента знают об убийстве бойцами Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Владимира Таушанкова при попытке его задержания в Екатеринбурге, однако не считают это вопросом, которым должны заниматься в Кремле.

«В данном случае это не вопрос президента и не вопрос администрации президента», — заявил представитель Владимира Путина.

По словам спикера Кремля, существует определенные органы прокурорского реагирования, а силовые структуры могут провести внутренние проверки с той целью, чтобы установить все причины и обстоятельства подобных происшествий, передает «Эхо Москвы».

«Существует определенная надзорная система задействования полицейских, при необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счёт. Если такая необходимость есть», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в администрации президента наблюдают за тем, что «некоторые высказываются по этой теме, эта тема обсуждается», однако в самом Кремле не считают необходимым «преувеличивать масштабы обсуждения в федеральном поле», заявил Песков.

2 июня средства массовой информации Екатеринбурга сообщили, что жителя столицы Урала заподозрили в краже обоев из магазина в торговом центре. Мужчина заперся в квартире в жилом доме и брызнул в стражей порядка, которые почему-то были в гражданской одежде, перцовым газом, после чего им пришлось вызвать бойцов Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

При задержании силовики применили против екатеринбуржца огнестрельное оружие, от полученных ранений мужчина скончался прямо на месте происшествия. Обратить внимание на ЧП ранее в этот же день призвала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Росгвардии заявили, что погибший был судим за незаконный оборот наркотиков. В ходе атаки на торговую точку мужчина угрожал работникам магазина ножом, а силовикам оказал сопротивление — выскочил с оружием и применил баллончик с перцовым газом, нанеся тем самым травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров с отцом подозреваемого бойцы Росгвардии ворвались в квартиру, в которой укрывался мужчина. В жилом помещении мужчина начал угрожать предметом, похожим на автоматическое оружие, после чего было принято решение открыть огонь на поражение.

В квартире погибшего была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Возбуждено уголовное дело о разбое.

В тот же день Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области начало доследственную проверку по факту происшествия.

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