В Англии ношение масок на улице станет обязательным

Власти Великобритании объявили об обязательном ношении масок в общественных местах. Особое внимание будет уделяться пассажирам автобусов и метро.

Также маски нужны для посещения больниц, магазинов и густонаселенных районов. Если сейчас маска является рекомендацией, то уже с 15 июня появляться на улице без нее будет нельзя.

На 5 июня 2020 года в Великобритании зафиксирован 281 661 случай заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Великобритании составляет 39 904 человека.



Несмотря на спад заболеваемости, правительство продолжает корректировать меры безопасности в стране. Например, в среду правительство заявило, что потребует от всех, кто летит в Великобританию из-за рубежа, карантина в течение 14 дней после прибытия.

Министр транспорта Грант Шаппс сказал, что повязки для лица будут обязательными с момента второй волны открытия магазинов. Это ослабление карантина, по его словам, вероятно, приведет к увеличению трафика, поэтому ношение масок — обязательное условие.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ношение защитных покрытий для лица обеспечивает некоторую, хотя и ограниченную защиту от распространения вируса, — сказал он на ежедневном брифинге правительства.

Обязательное ношение маски также потребуют при перемещении на самолетах и паромах, хотя массового использования обоих видов транспорта не ожидается в ближайшее время.

Если после 15 июня в общественном транспорте или магазине будет находиться человек без маски, то ему выпишут штраф, размер которого еще уточняется. Однако маленькие дети и люди с ограниченными возможностями и затруднением дыхания будут освобождены от штрафов.

Пока что новая политика применяется только к Англии, но Шаппс сказал, что вскоре правила могут распространиться на Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

Работники транспортных организаций также призывали правительство сделать обязательными маски в общественных местах. Такое требование появилось после массовой гибели десятков водителей. В прошлом месяце 42 человека, работающих в общественном транспорте Лондона, и 10 железнодорожных сотрудников умерли после заражения коронавирусом.