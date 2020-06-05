«Проект Земля» оценит влияние самоизоляции людей на дикую природу

Ученые обратились к жителям разных стран с необычной просьбой. Они хотят собрать информацию о том, как изменилась живая природа за время вынужденной самоизоляции человечества. Участником программы может стать каждый. Для этого нужно отправить на сайт «Проект Земля» (Earth Project) свои фотографии и видеозаписи. Пригодится практически все: пение птиц на рассвете, появление диких животных в необычных местах, чистые небеса, не затянутые смогом.

Ресурсы «Проекта Земля» — глобального гражданского научного исследования, которое координируют британские ученые, позднее станут доступны для всех. Авторы идеи надеются продемонстрировать, какую выгоду извлекла природа из повсеместного сокращения человеческой деятельности во время пандемии. И главное — помочь людям осознать важность этих изменений.

«Мы надеемся создать библиотеку общественного опыта, способную в будущем напомнить, какими могут стать жизнь и наши отношения с природой, если мы сократим загрязнение и нагрузку на нее», — цитирует «Би-би-си» слова профессора Фила Маннинга из Манчестерского университета.

Ученые признают, что для уменьшения влияния на климат планеты и движения к продуманному использованию ресурсов Земли каждому придется принести «значительные жертвы». Но есть надежда на то, что положительный опыт, который многие люди приобрели во время пандемии, и воспоминания о нем помогут изменить наше поведение.

Во время самоизоляции человечества, живая природа, буквально «выходящая на свет», часто попадала в новостные заголовки по всему миру. Люди стали лучше слышать птиц, их число вблизи наших жилищ существенно выросло. Пение не заглушал шум транспорта и другие «звуки цивилизации». К пустым пляжам приплывали стада редких морских животных. Дикие звери проникали из леса на улицы городов.

Свидетельства всех этих событий будут доступны в Сети для каждого. Они позволят вновь пережить опыт карантина и насладиться необычными моментами. Также ученые смогут систематизировать данные о состоянии дикой природы до и после пандемии.



«Информация будет проанализирована и обобщена. Затем мы разместим ее вместе с базой данных на нашем сайте. Это произойдет в конце лета и осенью 2020 года», — сказал Мэннинг.

Частью проекта также станет опрос: хотят ли люди внести изменения в свое поведение, чтобы помочь улучшить мир вокруг. Ученые постараются донести данные до «лиц принимающих политические решения».