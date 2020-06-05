Билл Гейтс поделился мыслями о «чипировании» людей

Билл Гейтс рассказал в интервью «Би-би-си», что он думает о теории «чипирования» людей при помощи вакцины от коронавируса. Основатель Microsoft признался, что считает домыслы поклонников конспирологии «глупыми и странными».

«Я никогда не принимал участия в вещах, связанных с микрочипами. Очень трудно отрицать такие истории, потому что они чрезвычайно глупые или странные», — сказал бизнесмен.

Но «существование всех этих сумасшедших идей», безусловно, вызывает у Гейтса определенное беспокойство. Когда наконец появится вакцина, нужно будет «добиться формирования группового иммунитета». Это значит, что привить придется примерно 80% населения. Если люди будут думать, что это афера, а прививки вредны, не захотят вакцинироваться, то болезнь продолжит их убивать.

«Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода», — цитирует его слова сайт РЕН ТВ.

Тем не менее вопросы сокращения населения, особенно в развивающихся странах, уже всерьез обсуждаются в западном научном сообществе.