Погода в ближайшую неделю будет аномально жаркой

На смену прохладе мая и первых дней июня уже в конце недели на территорию европейской части России придет аномальное тепло. Средние температуры на северо-западе и северо-востоке региона будут превышать норму примерно на десять градусов. Такая ситуация сохранится как минимум до 10 июня.

«Потепление коснется всей европейской части России. С субботы температура выше нормы на 2−4 градуса на большинстве территории. Особенно тепло в Северо-Западном федеральном округе и на северо-востоке территории. Например, в Санкт- Петербурге в начале следующей неделе очень высокие температуры — на 5−6 градусов выше нормы, в Псковской, Новгородской областях, в Коми, на севере Урала, в Перми — на 8−10 градусов выше нормы», — цитирует ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В столице температура превысит норму примерно на шесть градусов. 5 июня днем в Москве будет 19−21 градус тепла, 6 июня — 22−24 градуса, 7 июня — 25−27, 8 и 9 июня — 23−28, 10 — 26−31.

Интересно, что нынешний май в Москве побил все рекорды по количеству осадков. Об этом заявили метеорологие МГУ.