Плита со следами динозавра в Кисловодске может переехать

Примерно 120 или 130 миллионов лет назад на территории Ставропольского края жили динозавры и плескались воды морского залива. Травоядный ящер игуанодон оставил свои следы на одной из отмелей вблизи нынешнего Кисловодска. Время изменило природные условия и рельеф, но отпечатки трехпалых лап уцелели. Их детальное изучение провели ученые Северо-Кавказского федерального университета.

Интересно, что окаменелые следы игуанодона на Ставрополье остались единственным подобным объектом на территории России. Во времена Советского Союза их было довольно много — в Таджикистане, Туркмении и Грузии. Но сейчас братские республики стали зарубежными государствами, и ценность кисловодского артефакта резко возросла.

«Мы провели комплексное обследование плиты и прилегающей к ней территории методами геофизики и геохимии. Плита представляет собой отколовшийся фрагмент скальной стенки размером три на четыре метра и более чем на 5,5 метров заглубленный в грунт. Результаты геохимического анализа пород дали возможность выяснить, что следоносный слой расположен в самой кровле скального разреза и обнажается в районе Лермонтовской скалы», — рассказал доцент кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Валерий Якушев.

Игуанодон по счастливой случайности «вляпался» в довольно редкую породу — она почти полностью состоит из оолитового известняка. В раннем меловом периоде, скорее всего, этот слой покрывал дно мелкого морского залива. До нас следы «донесла» цепочка совпадений.

«Чтобы лапы игуанодона оставили следы на породе, эта порода должна быть пластичной, то есть не рассыпчато-мягкой, а способной деформироваться и сохранять в последующем измененную форму. Это соответствует строго определенному периоду формирования осадочных отложений», — пояснил инженер-лаборант кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Михаил Шерстюков.



Ящер проложил свой путь по поверхности, прогретой солнцем, но еще достаточно влажной. Или его лапы ступали по мелкой луже — глубиной не более 50 сантиметров. Слой не был твердым, о чем говорят «валики выдавливания» по краям следов.

Следы имеют длину в 40 и ширину около 35 сантиметров. Лапы продавили оолит на 5−7 сантиметров, что указывает на его пластичность. При этом динозавр мог весить около трех тонн, и ему повезло, что лишь верхний слой был мягким. Иначе ящер провалился бы в жидкую грязь и увяз.

Ученые СКФУ изучают плиту со следами уже около двух лет. Уникальный палеонтологический объект недоступен для местных жителей и туристов, поскольку находится на закрытой территории водозаборника кисловодского Водоканала. Представители науки считают, что природный артефакт нужно перенести в Национальный парк «Кисловодский». Там ее можно будет показывать всем желающим, а также обеспечить надлежащий уход.



«В противном случае уникальный памятник природы может оказаться утраченным. Для этого и проводился комплекс геофизичеких работ, который позволил неразрушающими методами оценить не только геометрические размеры плиты, но также её вес, прочность и степень сцепления с нижележащими породами. Это было необходимо, так как плита частично утоплена в грунт, состояние и размеры ее подземной части были неизвестны. Эти работы дали также неожиданный результат. Исследование плиты позволило выявить слой породы, который является следоносным, и нам удалось обнаружить еще несколько интересных свидетельств существования древних пресмыкающихся на территории сегодняшнего Кисловодска», — приводит слова Якушева сайт университета.

Ученые предполагают, что при расчистке уникального слоя могут обнаружиться и новые следы. Не исключено, что они будут принадлежать другим динозаврам. Для поддержки этого направления работ подана заявка на грант в Русское географическое общество.

