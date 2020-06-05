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Плита со следами динозавра в Кисловодске может переехать

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© СКФУ

© СКФУ

Примерно 120 или 130 миллионов лет назад на территории Ставропольского края жили динозавры и плескались воды морского залива. Травоядный ящер игуанодон оставил свои следы на одной из отмелей вблизи нынешнего Кисловодска. Время изменило природные условия и рельеф, но отпечатки трехпалых лап уцелели. Их детальное изучение провели ученые Северо-Кавказского федерального университета.

Интересно, что окаменелые следы игуанодона на Ставрополье остались единственным подобным объектом на территории России. Во времена Советского Союза их было довольно много — в Таджикистане, Туркмении и Грузии. Но сейчас братские республики стали зарубежными государствами, и ценность кисловодского артефакта резко возросла.

«Мы провели комплексное обследование плиты и прилегающей к ней территории методами геофизики и геохимии. Плита представляет собой отколовшийся фрагмент скальной стенки размером три на четыре метра и более чем на 5,5 метров заглубленный в грунт. Результаты геохимического анализа пород дали возможность выяснить, что следоносный слой расположен в самой кровле скального разреза и обнажается в районе Лермонтовской скалы», — рассказал доцент кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Валерий Якушев.

Игуанодон по счастливой случайности «вляпался» в довольно редкую породу — она почти полностью состоит из оолитового известняка. В раннем меловом периоде, скорее всего, этот слой покрывал дно мелкого морского залива. До нас следы «донесла» цепочка совпадений.

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«Чтобы лапы игуанодона оставили следы на породе, эта порода должна быть пластичной, то есть не рассыпчато-мягкой, а способной деформироваться и сохранять в последующем измененную форму. Это соответствует строго определенному периоду формирования осадочных отложений», — пояснил инженер-лаборант кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Михаил Шерстюков.

Ящер проложил свой путь по поверхности, прогретой солнцем, но еще достаточно влажной. Или его лапы ступали по мелкой луже — глубиной не более 50 сантиметров. Слой не был твердым, о чем говорят «валики выдавливания» по краям следов.

Следы имеют длину в 40 и ширину около 35 сантиметров. Лапы продавили оолит на 5−7 сантиметров, что указывает на его пластичность. При этом динозавр мог весить около трех тонн, и ему повезло, что лишь верхний слой был мягким. Иначе ящер провалился бы в жидкую грязь и увяз.

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Ученые СКФУ изучают плиту со следами уже около двух лет. Уникальный палеонтологический объект недоступен для местных жителей и туристов, поскольку находится на закрытой территории водозаборника кисловодского Водоканала. Представители науки считают, что природный артефакт нужно перенести в Национальный парк «Кисловодский». Там ее можно будет показывать всем желающим, а также обеспечить надлежащий уход.

«В противном случае уникальный памятник природы может оказаться утраченным. Для этого и проводился комплекс геофизичеких работ, который позволил неразрушающими методами оценить не только геометрические размеры плиты, но также её вес, прочность и степень сцепления с нижележащими породами. Это было необходимо, так как плита частично утоплена в грунт, состояние и размеры ее подземной части были неизвестны. Эти работы дали также неожиданный результат. Исследование плиты позволило выявить слой породы, который является следоносным, и нам удалось обнаружить еще несколько интересных свидетельств существования древних пресмыкающихся на территории сегодняшнего Кисловодска», — приводит слова Якушева сайт университета.

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Ученые предполагают, что при расчистке уникального слоя могут обнаружиться и новые следы. Не исключено, что они будут принадлежать другим динозаврам. Для поддержки этого направления работ подана заявка на грант в Русское географическое общество.

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