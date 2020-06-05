Какие растения мы навсегда потеряем уже через 30 лет

Международная группа ученых в Университете Маккуори (Австралия) провела исследование, в ходе которого выяснила, что мангровые деревья могут не пережить глобального потепления.

Мангры — это деревья с вечнозеленым цветением, которые обычно растут в прибрежных зонах в теплых климатических зонах. При таком же повышении глобальной температуры ученые уверены, что деревья не переживут повышения уровня моря к 2050 году.

Мангровые леса хранят большое количество углерода, помогают защищать береговые линии и обеспечивают среду обитания для рыб и других видов. Используя сведения о донных отложениях за последние 10 000 лет, ученые оценили шансы мангровых лесов на выживание на основе темпов повышения уровня моря.

Исследователи обнаружили, что мангровые деревья с большей вероятностью выживут, когда подъем уровня моря составляет менее 5 миллиметров в год.

При сценариях с высоким уровнем выбросов CO2 темпы повышения уровня моря на многих тропических побережьях превысят 7 миллиметров в год. Потеря мангровых экосистем может привести к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере.

Во Флориде и других тропических и субтропических районах произрастает около 80 видов мангровых деревьев. Они стабилизируют береговую линию, уменьшая разрушение от штормовых волнений, течений, волн и приливов.

Сложная корневая система мангровых деревьев делает леса привлекательными для рыб и других организмов, ищущих здесь пищу и убежище от хищников. В одном только Национальном морском заповеднике Флориды мангровые заросли занимают более 1800 миль береговой линии.

Сейчас мангровые заросли естественным образом перемещаются вглубь суши, чтобы спастись от затопления. Однако, по прогнозам климатологов, их гибель в ближайшие 30 лет неизбежна.