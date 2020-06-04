Названо главное преимущество электронного голосования

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении плебисцита по конституционным поправкам.

Согласно соответствующему документу, проголосовать в онлайн-формате смогут граждане, имеющие подтвержденную регистрацию на портале госуслуг или на официальном сайте правительства Москвы. Для дистанционного участия в плебисците необходимо будет подать заявление через сервис «Мобильный избиратель» с 5 по 21 июня. А само электронное голосование продлится с 25 по 30 июня.

Если гражданин не смог проголосовать дистанционно, то он сможет это сделать в обычном порядке 1 июля на своем избирательном участке по месту жительства. Правда, перед этим ему предстоит пройти специальную проверку, дабы доказать членам комиссии, что он не голосовал через интернет, передает ТАСС.

По итогам заседания, ЦИК дал возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования.



Член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков полагает, что электронное голосование сможет существенно повысить явку.



Такой формат решает проблему голосования для тех, кто не может по тем или иным причинам посетить избирательный участок по месту жительства. При этом, хочу подчеркнуть, никто не отменяет традиционного голосования. Так что дистанционный формат — это всего лишь еще один способ волеизъявления. Гласное — сделать так, чтобы сохранялось доверие к процедуре в целом. Поэтому гражданское общество должно, безусловно, следить за ходом дистанционного голосования и подсчетом электронных голосов, — пояснил эксперт.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты свежего опроса о внесении поправок в Конституцию. По данным социологов, принять участие в плебисците планируют 67% россиян. Из них 48% сказали, что точно примут, а 19% - скорее примут участие. Отказ от голосования декларируют 14% опрошенных.