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Можно ли заразиться коронавирусом через уши

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали исследование, в котором рассказали о рисках занести COVID-19 через глаза или уши.

В наших рекомендациях мы советуем не трогать лицо, чтобы не заразиться коронавирусом. Поэтому все чаще мы стали получать вопросы о способах передачи вируса через уши и глаза. Давайте разбираться, — пишут ученые.

Заражение действительно возможно при трении глаз руками, так как вирус легко проникает через слизистые. Именно поэтому все медики, контактирующие с пациентами с коронавирусом, помимо перчаток и масок носят еще и плотно прилегающие очки.

Как и в случае с носом и ртом, врачи говорят, что глаза могут быть путем инфекции, если носитель вируса кашляет или чихает поблизости.

А вот заражение через уши маловероятно, пишут специалисты FDA. Кожа в наружном слуховом канале больше похожа на обычную кожу, в отличие от ткани во рту, носу и пазухах. Это создает барьер, который затрудняет проникновение вируса.

На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что коронавирус может попасть в ваш организм через орган слуха, и маловероятно, что наушники, до которых вы дотронулись грязными руками, могут передать инфекцию через уши.

Нам важно ваше мнение!

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