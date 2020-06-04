Более 60% россиян намерены поддержать поправки к Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты свежего опроса о внесении поправок в Конституцию и о мерах санитарной безопасности на участках для проведения плибесцита.

Согласно указу президента России Владимира Путина, голосования по конституционным поправкам состоится 1 июля текущего года. Решение главы государства о назначении плебисцита именно на эту дату положительно оценили 62% опрошенных от тех, кто собирается принять участие в голосовании. Отрицательно отнеслись к распоряжению президента 15%, еще 21% заявили, что данный вопрос для них не имеет значения.

После объявления даты голосования принять участие в плебисците планируют 67% россиян. Из них 48% сказали, что точно примут, а 19% - скорее примут участие. Отказ от голосования декларируют 14% опрошенных.

Более половины опрошенных (61%) намерены поддержать предложенные президентом поправки. Проголосовать против изменения Конституции планируют 21% наших сограждан.

Большинство декларирующих участие в голосовании (83%) считает, что при соблюдении всех мер безопасности риска заражения коронавирусом на участках практически не будет.

Как ранее писал «Ридус», общероссийское голосование по поправкам в Основной закон состоится 1 июля текущего года, однако проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до этого.

