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В ЕР одобрили идею о сборе подписей за присвоение городам почетного звания

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В «Единой России» поддержали идею самарского пенсионера Максима Оводенко об организации сбора подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» параллельно с голосованием по конституционным поправкам, сообщает пресс-служба партии.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн отметил, что сбор подписей может происходить в непосредственной близости к участкам для голосования.

Напомним, что почетное звание «Город трудовой доблести» будет присвоено городам, жители которых внесли большой вклад в достижение победы в Великой Отечественной войны, обеспечивая фронт оружием, боеприпасами и продовольствием.

Всего в проекте участвуют 20 городов. В Нижнем Новгороде уже собрано 741 643 подписей, в Самаре — 501 636 подписей, в Челябинске — 239 742 подписей, в Саратове — 125 259 подписей, в Перми — 117 155 подписей, а в Ижевске — более 100 000 подписей.

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