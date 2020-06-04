Лекарства и продуктовые карты: регионы РФ продолжают бороться с COVID-19
- 04 июня 2020, 12:33
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Специалисты Экспертного института региональных исследований (ЭИСИ) опубликовали очередную подборку наиболее эффективных региональных решений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.
В Ленинградской области разработали новый модуль томографического рентгеновского исследования. Правительство региона планирует закупить десять таких модулей. Оборудование будет направлена в труднодоступные районы региона.
Ярославский госпиталь ветеранов войн принял участие в исследовании препаратов для лечения коронавируса. На базе медучреждения открыты три лаборатории, где изучают такие лекарства, как «Олокизумаб», «Авифавир» и «Галавит».
В Калининградской области введена система продуктовых карт для граждан, которые потеряли работу из-за объявления в стране режима самоизоляции.
А в Москве фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» выделил 42 миллиона рублей для поддержки МГУ имени Ломоносова во время пандемии.
В Оренбургской области компания «Первое Городское Бюро Недвижимости» выделила 1 миллион рублей на премии 16 сотрудникам скорой помощи.
С полной версией мониторинга можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ.
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