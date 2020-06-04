найти ×
   
  • USD +0.67
    69.02
  • EUR +0.70
    77.32
СохранитьСохранено0
×

104336

Лекарства и продуктовые карты: регионы РФ продолжают бороться с COVID-19

Small f632c44589
pixabay.com

pixabay.com

Специалисты Экспертного института региональных исследований (ЭИСИ) опубликовали очередную подборку наиболее эффективных региональных решений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. 

В Ленинградской области разработали новый модуль томографического рентгеновского исследования. Правительство региона планирует закупить десять таких модулей. Оборудование будет направлена в труднодоступные районы региона. 

Ярославский госпиталь ветеранов войн принял участие в исследовании препаратов для лечения коронавируса. На базе медучреждения открыты три лаборатории, где изучают такие лекарства, как  «Олокизумаб», «Авифавир» и «Галавит».

В Калининградской области введена система продуктовых карт для граждан, которые потеряли работу из-за объявления в стране режима самоизоляции. 

А в Москве фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» выделил 42 миллиона рублей для поддержки МГУ имени Ломоносова во время пандемии.

В Оренбургской области компания «Первое Городское Бюро Недвижимости» выделила 1 миллион рублей на премии 16 сотрудникам скорой помощи. 

С полной версией мониторинга можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
-101461читать позжечитаю позже
Здоровье
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине
34031123читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1825141918читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет13 декабря 2019

Запрягли ездового человека.

40244033читать позжечитаю позже