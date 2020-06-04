Лекарства и продуктовые карты: регионы РФ продолжают бороться с COVID-19

Специалисты Экспертного института региональных исследований (ЭИСИ) опубликовали очередную подборку наиболее эффективных региональных решений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

В Ленинградской области разработали новый модуль томографического рентгеновского исследования. Правительство региона планирует закупить десять таких модулей. Оборудование будет направлена в труднодоступные районы региона.

Ярославский госпиталь ветеранов войн принял участие в исследовании препаратов для лечения коронавируса. На базе медучреждения открыты три лаборатории, где изучают такие лекарства, как «Олокизумаб», «Авифавир» и «Галавит».

В Калининградской области введена система продуктовых карт для граждан, которые потеряли работу из-за объявления в стране режима самоизоляции.

А в Москве фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» выделил 42 миллиона рублей для поддержки МГУ имени Ломоносова во время пандемии.

В Оренбургской области компания «Первое Городское Бюро Недвижимости» выделила 1 миллион рублей на премии 16 сотрудникам скорой помощи.



С полной версией мониторинга можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ.