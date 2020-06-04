Ученые подсчитали, когда произойдет следующее извержение Йеллоустона

Вулканологи из Университета Лестера провели исследование, в ходе которого выяснили прошлые извержения самого загадочного Йеллоустонского вулкана.

Напомним, что Йеллоустонский вулкан, который находится в одноименном парке на северо-западе США, относится к супервулканам. Супервулкан — это не строго научный термин, обычно это вулканы, которые сформировались во впадине в земле, так называемой кальдере.

Это не просто вулкан большого размера. Он еще и предельно опасен, так как его извержение может спровоцировать изменение климата на планете. Сейчас в мире известно около 20 супервулканов, к числу которых относится и Йеллоустон.

На протяжении всей долгой истории Земли вулканические сверхизвержения были одними из самых экстремальных событий для нашей планеты. Удивительно, но, несмотря на огромные масштабы этих извержений, относительно немногие из них были задокументированы в геологической летописи.

В новом исследовании ученые объявили об открытии двух новых суперизвержений, связанных с Йеллоустонским вулканом, которые произошли много миллионов лет назад.

Это открытие дает надежду на то, что горячая точка, которая сегодня питает знаменитые гейзеры в Йеллоустонском национальном парке, постепенно остывает.

Мы обнаружили, что отложения, которые ошибочно относили к нескольким более мелким извержениям, на самом деле были колоссальными листами вулканического материала из двух ранее неизвестных сверхизвержений около 9 и 8,7 миллиона лет назад, — пишут авторы работы.

Новые сверхизвержения увеличивают общее число зарегистрированных миоценовых суперизвержений у Йеллоустона до шести. Это означает, что частота повторяемости суперизвержений в течение миоцена составляла в среднем один раз в 500 000 лет, пояснили ученые.

Это, вероятно, указывает на то, что Йеллоустон испытал трехкратное охлаждение, а значит, снизил свои способности к извержению.