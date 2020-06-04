Почва для мошенничества: что не так с рынком интернет-рекламы

Рынок интернет-рекламы растет невероятными темпами. Только в 2019 году затраты рекламодателей на продвижение тех или иных продуктов в Сети выросли на 20%, а общие инвестиции в сферу онлайн-рекламы составили 314 миллиардов рублей.

Однако рынок интернет-продвижения, к сожалению, не так прозрачен, как бы хотелось рекламодателям. Оценка эффективности онлайн-рекламы осуществляется в основном самими площадками, которые, увы, не спешат делиться с заказчиками полной информацией о своих пользователях. Таким образом, появляется благодатная почва для всякого рода манипуляций и мошенничества. Например, недобросовестные рекламщики могут накрутить фальшивые просмотры и лайки, а заказчику потом сообщить, что речь идет о реальных пользователях — потенциальных клиентах.

Рекламодатель может попробовать оценить аудиторию с помощью «Яндекса», Rambler Group, LiveInternet или Google. Но у каждой из этих площадок свои механизмы измерения количества пользователей, и сопоставить полученные данные бывает довольно непросто. А еще такие ресурсы тоже зачастую являются местом сосредоточения разной рекламы.

Кроме того, автоматические счетчики, собирающие данные о показах и кликах, плохо учитывают нативные форматы. А существующие системы оценки мобильной аудитории, к сожалению, не показывают полную картину активности пользователя и плохо справляются с выявлением поведенческих метрик.

Поэтому у рекламодателей возникла идея создания единой системы учета интернет-пользователей, которая являлась бы независимой как от интернет-площадок и различных рекламных агентств, так и от заказчиков сетевого продвижения.



«Рекламодатели нуждаются в получении данных по аудитории в Сети, которые они могли бы совмещать с данными интернет-площадок. Важно иметь единый взгляд на состояние сферы онлайн-рекламы. Это могло бы в значительной степени повысить доверие рекламодателей к интернет-площадкам. Людям попросту хочется знать, насколько эффективно работают рекламные акции и кампании, которые они реализуют в Сети», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

По его словам, проблема прозрачности рынка интернет-рекламы существует не только в России, но и во многих других странах мира.

При этом мы не говорим о тотальном недоверии к интернет-площадкам. Просто мы желаем получать информацию об интернет-аудитории в том виде, в котором было бы удобно ее совмещать с данными, полученными по той же телевизионной аудитории. Это необходимо, чтобы понимать совокупный эффект рекламных кампаний. Я считаю, что некий внешний единый источник, которому смогут доверять все участники рынка, будет полезен. Повышение прозрачности — это повышение доверия со стороны рекламодателей, а значит, увеличение инвестиций в интернет-рекламу и еще более стремительное развитие отрасли, — отметил Поповичев.

Похожий измеритель аудитории — Mediascope — вполне успешно работает в сфере телевизионной рекламы, причем на протяжении нескольких десятков лет, добавил эксперт.

Фрагмент отчета Mediascope

«Сегодня бурно развивается интернат-сфера. Естественно, возникает вопрос эффективности и стандартизации определенных подходов. Мы ни в коем случае не хотим оказывать на кого-то давление и не пытаемся выстроить рынок под себя. Необходимо выработать общее решение, которое устроит всех без исключения. Так что конструктивный диалог с представителями онлайн-площадок просто необходим», — подытожил Поповичев.