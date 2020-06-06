Гонка за вакциной от COVID: станем ли мы подопытными крысами

На днях заместитель руководителя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться уже этой осенью. За этим сообщением последовали новости от Роспотребнадзора, в которых намекнули, что прививка может стать обязательной для некоторых категорий граждан.

«Ридус» решил разобраться, не станут ли пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, медики, таксисты, продавцы и учителя подопытными крысами, на которых испытают непроверенную вакцину.

Часики тикают

О коронавирусной вакцине стали говорить еще в самом начале эпидемии. Тогда ученые пообещали, что первая вакцина будет готова уже в июне, сейчас сроки появления отодвинуты на осень. Наблюдая за «прививочной гонкой», становится страшно от того, в каких условиях и темпах власти хотят развернуть вакцинирование.

Я считаю, что такой ярой спешки в таком важном вопросе быть не должно. Надо тщательно проверить то, что мы собираемся вводить здоровым людям. Вакцина — это все-таки не лекарство, когда речь идет о жизни и смерти. Ну, невозможно за полгода сделать вакцину, проверить ее, убедиться в ее надежности и начать массовую вакцинацию. Положительных историй, когда вакцину быстро готовили и применяли на людях просто нет, — пояснил «Ридусу» Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

Тем не менее, вакцина в перспективе обязательно нужна. В России разработка уже находится на этапе тестирования на добровольцах. Второго июня Минобороны отобрало 50 человек, изъявивших желание принять участие в эксперименте.

«Нам предлагают кота в мешке»

Вчера, 4 июня, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что единой вакцины для всех не будет. Планируется создать целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп: для групп риска, для тех, кто работает, и так далее.

Профессор и эпидемиолог Игорь Гундаров подтвердил «Ридусу», что фирм, производящих вакцины, будет много, но смогут ли все организации проверить — вопрос.

Мы сталкиваемся с тем, что нам предлагают услугу, в качестве которой никто не уверен. Кота в мешке. У нас нет информации, что с нами сделает эта вакцина. Должен быть центр стандартизации контроля качества вакцинации, который проверит все те фирмы, которые собираются поставлять вакцины. Мы — потребители, грубо говоря, и имеем право требовать безопасности. А кто за нее будет отвечать? Должно быть информированное согласие. Без этих важных условий нет никаких гарантий, что вакцина не вызовет у людей аллергическую реакцию или того хуже. Даже страшно подумать, к чему может привести «сырая» вакцина, — считает эксперт.

В разговоре с «Ридусом» Гундаров напомнил, что любая вакцинация — это эксперимент, но он обязан быть безопасным, иначе нарушаются все человеческие права.

Пока что я такой безопасности не вижу. За 2−3 месяца приготовить вакцину нельзя. Как минимум полгода нужно для того, чтобы все проверить. Об этом в апреле говорил и наш Министр здравоохранения (Мурашко — прим. редакции) в интервью с Познером. Он тогда сказал, что вакцину от коронавируса следует ждать не ранее, чем через полтора года. А теперь он заявляет, что вакцина будет готова через два месяца. Что ж… вот что бывает, когда в медицину вмешивается политика, — пояснил «Ридусу» Гундаров.

Поспешишь — людей…

Если вспомнить, то в истории иммунизации еще не было удачных экспериментов быстрой вакцинации. А вот обратных сценариев, когда от неподготовленной вакцины гибло большое количество вакцинированных, можно вспомнить даже несколько.

Например, экстренная вакцинация от лихорадки Денге, в результате которой на Филиппинах погибло около 600 детей. Это, наконец, неудачная вакцина против ротавирусов, вызвавшая у привитых инвагинацию кишечника.

Или первая вакцина от полиомиелита, когда ученые, спасая человечество от полиомиелита, выпустили не до конца проверенную прививку, в которой случайно оказался вирус СВ-40. В природе он встречается у макак-резусов.

Готовы ли мы также рискнуть с осенней вакциной от коронавируса?

Тварь ли я дрожащая или право имею

Кто-то видит в этой спешке благие намерения государств спасти своих граждан от неизвестного вируса, другие считают, что это политическая гонка, ведь первый, кто сделает вакцину, сможет ее выгодно продать.

Сомнения в безопасности обещанной осенней вакцины высказывают и те, кто обеими руками «ЗА» прививки. Люди создают петиции, адресованные Президенту РФ, в которых просят не нарушать право человека на добровольную вакцинацию.

Заставить делать прививку человека никто не сможет. Не имеют право. Если вакцина к осени и появится, то она будет иметь рекомендованный характер, в первую очередь для людей с хроническими заболеваниями, а также людей старше 50 лет, которые находятся в группе риска, — пояснил в разговоре с «Ридусом» Михаил Костинов, заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, иммунолог, д. м. н.

Согласно законодательству, (абзац 7 части 1 статьи 5 «Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики) закон № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», говорит о том, что любой гражданин имеет право отказаться от вакцинации.

В случае отказа от прививки вам могут отказать в приёме в учебное заведение, но только временно и только в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий (абзац 2 ч. 2 ст. 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).

Но уже сейчас людей запугивают штрафами за отказ вакцинации в размере от 5000 до 7000 рублей. В проекте Минюст России отмечается, что для должностных лиц штраф будет выше — от 7000 до 10 000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей он составит от 10 000 до 20 000 рублей.

Самоуничтожение коронавируса

Недавно два итальянских врача заявили, что коронавирус, мутируя, превратился, образно говоря, в собственную тень — заболевание стало гораздо менее опасным, чем в начале пандемии. И есть шансы, что к осени вирус и вовсе пропадет, поэтому вопрос в вакцинации сам по себе отпадет.

Несмотря на то, что с начала пандемии прошло всего несколько месяцев, коронавирус уже мутировал, но вирус не претерпел никаких существенных изменений. Он мутирует так же, как и все вирусы, сообщил в разговоре с «Ридусом» советский и российский вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Многие эпидемиологи говорят о том, что осенью весь мир накроет вторая волна коронавируса и это очень вероятно. Скорее всего, патогенность вируса будет снижаться, но вторая волна неизбежна. Не сможет вирус сильно ослабеть или полностью исчезнуть за такой короткий срок, — пояснил Альтштейн.

С этим согласен и Виталий Зверев, который считает, что пока о сильном ослаблении вируса говорить преждевременно. Смертность и тяжесть течения болезни падает, потому что медики приспосабливаются к болезни и постепенно понимают, как ее лечить.