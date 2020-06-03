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Температура за несколько дней «прыгнет» из апреля в июль

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© vk.com/Екатерина Танкова

© vk.com/Екатерина Танкова

Погода на европейской части России не отличается стабильностью. Температура воздуха в течение недели обеспечит нам увлекательное «климатическое» путешествие из апреля в июль. Но лето все же придет, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, нынешняя неделя является примером неоднородности тех процессов, которые сейчас определяют погоду. О них ранее уже предупреждали синоптики.

«В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля. Путешествие по климату получается», — цитирует РИА Новости слова Вильфанда.

Потепление на европейской территории страны начнется 4 июня. Его вызовет перемещение воздушных масс с востока, юго-востока и юга. Теплая «июльская погода» продержится, как минимум, до начала следующей недели. Дожди, которые поставили рекорд в мае, тоже будут. Но теперь они начнут отличаться уже летней интенсивностью и кратковременностью. В просветах между облаков станет выглядывать солнце.

7 июня в центральной России будет 23−25 градусов тепла. На юге — до 31.

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