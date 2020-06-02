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Большинство вузов России не повысит стоимость обучения в следующем году

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© Flickr

© Flickr

Решение оставить в новом году стоимость обучения на прежнем уровне принято в большинстве российских высших учебных заведений. Это было сделано после рекомендаций со стороны Министерства науки и высшего образования России.

«Стоимость обучения повышаться в этом году не будет. Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

По словам министра, обсуждение данного вопроса прошло более месяца назад на площадке Российского союза ректоров и было долгим.

Решение оставить плату на прежнем уровне подтвердили ректоры Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и университета «МИСиС» Владимир Мау и Алевтина Черникова.

В следующем учебном году больше всего бюджетных мест в вузах будет по специальностям: инженерное дело, технологии и технические науки (228 996), образование и педагогические науки (65 310), науки об обществе (62 769), математические и естественные науки (около 48 000), здравоохранение и медицинские науки (более 43 000).

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