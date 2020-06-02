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Россия и Турция объединят усилия по созданию вакцины от коронавируса

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© pexels.com

© pexels.com

Россия и Турция будут совместно работать над созданием лекарства и вакцины от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

«В ходе переговоров мы приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над [созданием] лекарств и вакцин», — написал Коджа на своей странице в Twitter.

Как отмечает ТАСС, во время телефонных переговоров лидеров двух стран, состоявшихся 18 мая, президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества по вопросам методик лечения заразившихся коронавирусом и разработки вакцин.

Кроме того, 22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о готовности Анкары к совместной работе с Москвой по разработке вакцины от COVID-19.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 в России может начаться уже осенью 2020 года.

Также сообщалось, что Министерство обороны отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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