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Оскар Кучера рассказал о своем лечении от коронавируса

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© instagram.com

© instagram.com

Популярный актер и телеведущий Оскар Кучера признался, что переболел вместе с семьей коронавирусом.

По его словам, в майские праздники он почувствовал первые симптомы болезни, а тест на COVID-19 показал положительный результат у всей семьи.

«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом», — рассказал актер kp.ru.

При этом он отметил, что его родные перенесла болезнь легко, а у него она протекала в более тяжелой форме. Впрочем, обошлось без госпитализации, и уже после 12 мая Кучера пошел на поправку.

Хотя повторный тест показал наличие антител, телеведущий решил не подвергать опасности своих коллег и остался на карантине.

Кучера также рассказал, что врачи прописали ему витамины С и D в больших дозах, цинк, Деринат внутримышечно и Цитросепт.

«Так вышло, что с нами в доме было очень большое количество родственников. Ни один из них не заболел», — отметил он в беседе с изданием.

Как известно, коронавирус был обнаружен у многих знаменитостей, включая телеведущую Оксану Пушкину, писателя-сатирика Анатолия Трушкина, историка моды Александра Васильева, певицу Надежду Бабкину и певца Льва Лещенко.

ФАН напоминает, что COVID-19 выявили также у актрисы Алены Бабенко. Она призналась, что попала в больницу с коронавирусом и долгое время это скрывала. Кроме того, коронавирусную инфекцию нашли и у актрисы Дарьи Мороз.

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