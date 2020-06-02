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Глава «Лукойл-Резервнефтепродукта» объявлен в розыск по делу о растрате

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© Максим Слуцкий/ТАСС

© Максим Слуцкий/ТАСС

По делу о растрате более 1 млрд рублей в международный розыск объявлен гендиректор «Лукойл-Резервнефтепродукта» Александр Хомяков.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, в отношении Хомякова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции в Россию.

Собеседница агентства уточнила, что он объявлен в международный розыск 2 апреля, а уголовное дело расследует ГСУ СК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ущерб от преступлений, вменяемых Хомякову, составляет более 1 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По этому делу также проходят еще несколько лиц.

В свою очередь адвокат гендиректора Галина Токунова заявила, что ее подзащитный не признает свою вину, а решение Басманного суда о заочном аресте уже обжаловано.

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