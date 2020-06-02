Эксперт: ЦИК защитит людей от COVID-19 во время голосования по Конституции

Меры, принятые Центральной избирательной комиссией России по проведению конституционного плебисцита, должны обеспечить максимальную защиту здоровья участников голосования. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

Центризбирком очень профессионально подошел к решению ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это касается и организации трафика на участках, когда заходящие люди не должны пересекаться с выходящими, и обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты, и измерения температуры у желающих проголосовать. Кроме того, принять участие в плебисците можно будет не только первого июля, но и в течение шести дней до этого дня. В сегодняшних условиях, на мой взгляд, это является наиболее оптимальным решением. Я думаю, что ЦИК обеспечит максимальную защиту здоровья граждан и успокоит людей, — пояснил эксперт.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев считает, что принятые ЦИК меры по безопасности граждан «намного лучше, чем те, которые применялись и будут применяться в зарубежных странах во время тех или иных электоральных мероприятий».



«При этом контролировать ход голосования будут сотни тысяч наблюдателей от Общественной палаты. Мы сами себе ставим задачу обеспечить пять-шесть наблюдателей на участках, чтобы во все время голосования было достаточное количество людей. На каких-то участках, может быть, столько не нужно. Может быть, не такая интенсивность будет, как в финальный день голосования, но в среднем такое количество будет обеспечено», — отметил Григорьев в комментарии ТАСС.

Согласно новым правилам, количество голосующих по вопросу внесения поправок в Конституцию на участке не должно превышать восьми-двенадцати человек в час. Всех участников плебисцита обеспечат защитными масками, перчатками, антисептиками и одноразовыми ручками. Обязательно будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. А еще на участках организуют бесконтактное измерение температуры. Для людей с повышенной температурой будет предусмотрено отдельное изолированное помещение.

Граждане, входящие в группу риска, смогут проголосовать не выходя из дома. Член комиссии поставит ко входу ящик для голосования, а на ручку двери повесит пакет с бюллетенем и прочими необходимыми атрибутами. После того как члены комиссии и наблюдатели отойдут на два метра, участник голосования сможет забрать пакет, поставить галочку в бюллетене и опустить его в ящик, передает URA.RU.

Как уточнила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, подача заявок на голосование по месту пребывания будет осуществляться через МФЦ, территориальные избиркомы и портал госуслуг с 5 июня, а с 16 июня появится возможность подать заявку через участковые избирательные комиссии.

Напомним, что 1 июня президент России Владимир Путин поддержал предложение руководства ЦИК о проведении голосования по Конституции 1 июля. Позже глава государства подписал соответствующий указ.