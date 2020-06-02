«Яндекс» представил в России беспилотный автомобиль Hyundai Sonata

В партнерстве с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis компания «Яндекс» планирует вывести в 2020 году на дороги России и США 100 новых беспилотных автомобилей четвертого поколения Hyundai Sonata.

Таким образом, флот беспилотников компании будет удвоен, сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекса».

Как рассказали агентству, до конца 2020 года флот «Яндекса» пополнит сотня таких автомобилей. Некоторые из них пройдут тестирование в Москве, другие будут использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а еще несколько присоединятся к тестовому флоту компании в США.

Отмечается, что в марте на улицах Москвы уже испытывали первые беспилотные автомобили Hyundai Sonata, которые были совместно разработаны инженерами Mobis и «Яндекса». Электронные блоки управления автомобиля были доработаны Mobis, а в «Яндексе», в свою очередь, усовершенствовали набор сенсоров, в частности появились камеры с разным фокусным расстоянием. Радары теперь размещены на крыше, что позволяет системе различать еще больше машин впереди и за автомобилем, а лидары на передних крыльях могут еще лучше «видеть» пешеходов и транспорт.

В марте 2019 года «Яндекс» и Hyundai Mobis подписали соглашение о намерениях создать платформу для беспилотных автомобилей, которая может быть использована в будущем для создания беспилотных автомобилей, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси.

Ранее сообщалось, что в России беспилотные автомобили станут полноценными участниками дорожного движения в течение 4—5 лет после запуска проекта «Умные дороги». Пилотный проект планировали реализовать в Самарской области до 31 мая этого года, а в дальнейшем запустить во всех регионах страны.