В России собираются разрешить ранние браки

Условия для вступления в брак раньше 18 лет намерены прописать в Министерстве юстиции РФ.

В ведомстве подтвердили ТАСС информацию о том, что в настоящее время разрабатывается законопроект, в котором укажут основания для вступления в брак несовершеннолетних. Этот документ планируют подготовить к концу 2020 года.

В беседе с «360» адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко рассказала, к чему может привести такое нововведение.

По ее словам, как правило, потребность в заключении раннего брака появляется при беременности девушки в 14 или 15 лет. Данильченко считает, что в этом случае необходим индивидуальный подход. «Если уж беременность наступила, то окружающие должны приложить максимум усилий, чтобы будущий ребенок родился в полноценной семье», — сказала она в интервью. При этом адвокат отметила, что такие браки очень быстро распадаются, поскольку, по сути, эти родители еще сами дети и им не под силу вынести все тяготы семейной жизни.

Данильченко также обратила внимание на то, что в сегодняшних реалиях подобные случаи редки, поскольку молодые люди, как правило, позже создают семью и заводят ребенка.

Собеседница телеканала добавила, что ранние браки исторически приняты у некоторых народов России, в частности на Кавказе, где родители выбирают невесту своему сыну гораздо раньше достижения им 14-летнего возраста.

По мнению адвоката, если снизить возрастную планку для вступления в брак без веских причин, то число ранних браков в этих субъектах РФ, скорее всего, резко возрастет, что может негативно отразиться на судьбе подростков, особенно девочек. Вступая в брак в таком раннем возрасте, они редко получают образование и в итоге становятся обслугой для мужа и его семьи.

Ранее «Ридус» писал о том, что молодые семьи в России распадаются из-за несерьезного отношения к браку.