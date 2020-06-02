ВОЗ предупредила о новой угрозе, которая последует за пандемией COVID

Повышенное использование антибиотиков в борьбе с пандемией COVID-19 усилит бактериальную резистентность и в конечном итоге приведет к большему числу смертей в ближайшем будущем, говорят специалисты ВОЗ.

Тревожное число бактериальных инфекций становится все более устойчивым к лекарствам, традиционно используемым для их лечения, — заявил на последнем собрании генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как заявило Агентство здравоохранения ООН, оно обеспокоено тем, что ненадлежащее использование антибиотиков во время коронавируса будет еще больше подпитывать эту тенденцию.

ВОЗ заявила, что лишь небольшая часть пациентов COVID-19 нуждалась в антибиотиках для лечения последующих бактериальных инфекций. Организация выпустила руководство для медиков, чтобы зря не лечить антибиотиками пациентов с легкой формой COVID-19.

Тедрос сказал, что указанные руководящие принципы должны помочь бороться с устойчивостью к противомикробным препаратам, сохраняя при этом жизни людей. Он назвал угрозу устойчивости к противомикробным препаратам «одним из самых актуальных вызовов современности».

Очевидно, что мир теряет способность использовать критически важные противомикробные препараты. В некоторых странах наблюдается чрезмерное использование антибиотиков, в то время как в государствах с низким уровнем дохода такие жизненно важные лекарства отсутствуют, что приводит к ненужным страданиям и смерти, — говорит глава ВОЗ.

В то же время ВОЗ заявила, что профилактика и лечение неинфекционных заболеваний были серьезно нарушены с тех пор, как в декабре началась пандемия COVID-19. Исследование, проведенное в течение трехнедельного периода в мае, показало, что в наибольшей степени пострадали страны с низким уровнем дохода. Около 53% стран сообщили о частичном или полном прекращении оказания услуг по лечению гипертонии.

На 49% сократилось лечение диабета и связанных с ним осложнений; на 42% — лечение рака и на 31% - сердечно-сосудистых осложнений. Наиболее распространенными причинами прекращения или сокращения услуг были отмена запланированного лечения, сокращение объема имеющегося общественного транспорта и нехватка персонала, поскольку медицинские работники были переведены на лечение COVID-19.

