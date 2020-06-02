Из-за чего чаще всего переживают люди во время пандемии

Новое исследование ученых из Университета Коннектикута предоставляет информацию о том, как люди справляются со стрессом во время пандемии COVID-19.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Journal of General Internal Medicine, группа обследовала более 1000 американцев в возрасте 18 лет и старше.

Ответы были собраны в начале апреля 2020 года, что дало исследователям уникальное представление о том, как американцы справляются со своей новой реальностью в самый разгар эпидемии.

Почти за несколько дней быстрая вспышка пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах резко изменила повседневное поведение. Это уникальное раннее исследование позволят нам увидеть, как американцы реагируют на все эти изменения, и как их реакция на этот стресс развивается с течением времени, — пишут исследователи.

В работе особе внимание уделялось стресс-факторам, связанных с COVID-19, а именно: стресс, связанный с самим вирусом, стресс, связанный с изменениями в повседневной жизни, вызванными пандемией, и финансовый или ресурсный стресс.

Эти меры позволили ученым изучить конкретные стрессовые факторы COVID-19, а не глобальный стресс, который может иметь другие причины. Исследование показало, что американцы имеют высокую подверженность стрессу от COVID-19, и что некоторые демографические группы, по-видимому, особенно уязвимы к воздействию стресса.

Слухи о тяжелом течении болезни и высокой контагиозности COVID-19 были наиболее распространенным фактором стресса, почти 97% респондентов опроса переживали из-за этого. Неопределенность в отношении продолжительности карантина, а также изменения в ежедневных процедурах личной гигиены также занимает высокое место в списке стрессоров: от 80% до 88% опрошенных испытывают их.

Хотя опасения, связанные с самим вирусом, являются наиболее распространенными, опрос показал, что респонденты также обеспокоены финансовыми последствиями, вызванными пандемией. Респонденты оценили потерю работы или дохода как наиболее стрессовую ситуацию, за которой следует риск заболевания близкого человека.

Исследователи также рассмотрели методы, которые американцы использовали, чтобы справиться с этим стрессом. Наиболее распространенными стратегиями были отвлечение внимания и поиск эмоциональной социальной поддержки.

Молодежь, сексуальные меньшинства и лица с большей финансовой нестабильностью, как правило, сообщали об употребление психоактивных веществ, новых знакомств и использования юмора для снижения напряжения.

Опрос также показал очень высокие показатели соблюдения новых мер безопасности. Примерно 95% респондентов перестали обедать в ресторанах и кафе, а также посещать дома престарелых, хотя на такое поведение, скорее всего, влияет политика, принятая на государственном и муниципальном уровнях.

Почти 90% респондентов прекратили свои поездки в личных целях и соблюдали рекомендованное расстояние в два метра от других. Примерно 75% респондентов сообщили о соблюдении правил, связанных с гигиеной, таких как избегание прикосновений к лицу и регулярная чистка и дезинфекция поверхностей.