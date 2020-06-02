Американцы создают реактор с шаровыми твэлами и жидкосолевым теплоносителем

Американские специалисты из компании Kairos Power и Materion заявили о том, что в скором времени они займутся созданием реактора с шаровыми твэлами и жидкосолевым теплоносителем.

Идея использовать шаровые твэлы в качестве ядерного топлива давно обсуждается в научных кругах. У этой технологии есть ряд преимуществ, например возможность создания реактора с возможностью регулировки мощности, а также повышенным уровнем безопасности.

Напомним, что в таких реакторах шаровые твэлы могут многократно проходить через активную зону, реализуя непрерывную перегрузку топлива. Шаровые твэлы в виде свободной засыпки загружаются сверху и движутся в нижнюю часть активной зоны, где они высвобождаются из реактора через одно или несколько отверстий.

Главная проблема таких реакторов состоит в том, что после высвобождения твэлы будут очень сложны для переработки, так как облученный графит из оболочки шаровых твэлов будет являться источником очень сильного излучения.



С этой и другими сложностями решили разобраться специалисты компаний Kairos Power и Materion. Ученые хотят разработать реактор на расплавах солей KP-FHR.

Согласно описанию проекта, в качестве теплоносителя будет использоваться расплав фторида бериллия, который обладает отличной теплопередачей, химической стойкостью, а также он поможет решить главную проблему — излучение.

Расплав фтора бериллия, по заявлению ученых, сможет сдерживать радиоактивные продукты деления, которые впоследствии могут быть извлечены для утилизации. Топливом будет TRISO — твэлы шарообразной формы, состоящие из трех слоев: сердечника из оксида урана, графитового замедлителя и металлической или керамической оболочки.

Такое сочетание технологий еще никогда не использовалось, говорят разработчики. Если у компаний все получится, то они создадут первый реактор такого типа, что сделает проект нового KP-FHR коммерчески эффективным.