Ученые приоткрыли тайну «лаборатории по производству коронавируса»

Новый тип коронавируса, который вызвал пандемию и стал причиной самого серьезного испытания для человечества в XXI веке, действительно мог быть создан в лаборатории. К такому выводу пришли ученые, детально изучившие его строение. Однако вопрос о том, кто является «разработчиком» COVID-19, остается открытым. «Творцом» страшного оружия мог быть как людской разум, так и сама природа. Сейчас понятно одно: патоген возник в результате рекомбинации нескольких геномов различных штаммов.

Исследователей интересовал вопрос происхождения SARS-CoV-2. Как вирус, который никогда раньше не заражал человека, внезапно стал опасен для нашего вида. Что помогло ему внезапно обрести возможность за считанные месяцы распространиться из Китая на весь земной шар?

Анализ генома вируса поначалу дал неоднозначные результаты. Некоторые данные указывали на происхождение от летучих мышей. Другие говорили о сходстве с болезнями панголинов — млекопитающих, похожих на броненосцев. Менее обоснованные идеи предполагали побег из исследовательской лаборатории по разработке биологического оружия.

Исследовательская группа из США провела детальный анализ большой коллекции вирусных геномов и обнаружила, что эволюция словно собрала вирус из нескольких частей. Основной вклад внесли летучие мыши, но ключевую роль сыграли панголины.

«COVID-19 стал глобальной пандемией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2. Понимание происхождения SARS-CoV-2 имеет решающее значение для предотвращения будущего зооноза, открытия новых лекарств и разработки вакцины», — отмечают авторы работы, опубликованной в Science Advances.

Не вдаваясь в теорию, можно принять как данность возможное объединение «кусочков» вируса разных видов в биологическом процессе: рекомбинации. Такая «сборка» возможна как для ДНК, так и для РНК конструкций. К последним относится и коронавирус.

Рекомбинация является нормальной частью размножения сложных клеток. «Потомство» получает от «родителей» набор способностей, облегчающих жизнь. В конструкции коронавируса таковой оказался остроконечный белок — своеобразный «шип». Он позволяет «цепляться» за клетки человеческого организма. Ученые обнаружили, что ключевой участок этого «приспособления» SARS-CoV-2, который «родился» в летучих мышах, получил от «версии панголина». Произошел эволюционный скачок, давший возможность «атаковать» новый биологический вид — людей.

Другим результатом исследования стала совсем неприятная новость. Рекомбинация говорит ученым о «гигантском естественном эксперименте», который, возможно, происходит вокруг нас постоянно. В природе существует огромное количество коронавирусов, регулярно обменивающихся генетической информацией. И хотя такие обмены более распространены среди вирусов, заражающих одни и те же виды, вполне возможно, что эволюция готова исправить этот «недочет».



Авторы работы нашли доказательства того, что вирусы разных видов могут порождать подобных «монстров» и дальше. Некоторые биологические организмы буквально служат «лабораториями» для создания новых генетических комбинаций. Человечество знакомо лишь с крохотной толикой данных о потенциальных опасностях процессов, происходящих в природе. Скорее всего, люди и раньше подвергались «атакам», подобным нынешней, но они оказались менее успешными. Тем не менее, ученые уделили крайне мало внимания атипичной пневмонии или MERS, а власти не проработали варианты реакции на глобальную эпидемию. Хотя вопрос новой пандемии, видимо, уже не «если», а — «когда».