Памфилова: голосование по Конституции более безопасно, чем поход в магазин

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что проголосовать по поправкам к Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин.

По ее словам, голосование будет проходить при тотальном общественном наблюдении, а в двух-трех регионах предполагается провести дистанционное электронное голосование.

«Это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях», — приводит РИА Новости слова Памфиловой, сказанные на рабочем совещании с президентом РФ.

Ранее стало известно, что намеченный на 1 июля день голосования по поправкам к Конституции станет выходным.