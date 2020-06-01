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Памфилова: голосование по Конституции более безопасно, чем поход в магазин

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что проголосовать по поправкам к Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин.

По ее словам, голосование будет проходить при тотальном общественном наблюдении, а в двух-трех регионах предполагается провести дистанционное электронное голосование.

«Это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях», — приводит РИА Новости слова Памфиловой, сказанные на рабочем совещании с президентом РФ.

Ранее стало известно, что намеченный на 1 июля день голосования по поправкам к Конституции станет выходным.

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