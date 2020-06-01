найти ×
   
  • USD -1.04
    69.71
  • EUR -0.91
    77.64
СохранитьСохранено0
×

-204235

Препарат «Ремдесивир» все чаще применяют при коронавирусе

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Во всем мире все больше врачей используют ремдесивир для лечения пациентов COVID-19. Напомним, что около месяца назад эксперты из FDA разрешили экстренное использование этого лекарства.

Препарат компании Gilead «Ремдесивир» успешно прошел первые клинические тесты и в ходе экспериментов сократил время выздоровления пациентов с коронавирусом на 31%, или в среднем на четыре дня.

В ходе недавнего исследования, которое проходило в режиме онлайн, ученые опросили 4756 врачей (с 11 по 13 мая) в 31 стране. У медиков спрашивали, используют ли они «Ремдесивир» при лечении пациентов с коронавирусом, а также в каких случаях этот препарат назначается.

Согласно результатам опроса, 25% врачей сообщили об использовании «Ремдесивира», когда в апреле лекарство применяли только 15% респондентов. В США в мае его использовали 29%, тогда как в апреле — 17%.

Чаще всего «Ремдесивир» применялся в отделениях интенсивной терапии. В то время как эксперты FDA рекомендуют использовать препарат только во время тяжелого течения COVID-19 у пациентов, почти две трети врачей считают, что «Ремдесивир» лучше всего вводить на ранних стадиях заболевания, пока симптомы болезни не выражены.

Чуть менее половины врачей во всем мире (48%) оценивают «Ремдесивир» как умеренно эффективный. Это на 10% выше, чем в апреле.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Назван витамин, помогающий организму победить COVID-19
10052339читать позжечитаю позже
Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
90183873читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1815141918читать позжечитаю позже

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве13 февраля

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

41237079читать позжечитаю позже