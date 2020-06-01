Препарат «Ремдесивир» все чаще применяют при коронавирусе

Во всем мире все больше врачей используют ремдесивир для лечения пациентов COVID-19. Напомним, что около месяца назад эксперты из FDA разрешили экстренное использование этого лекарства.

Препарат компании Gilead «Ремдесивир» успешно прошел первые клинические тесты и в ходе экспериментов сократил время выздоровления пациентов с коронавирусом на 31%, или в среднем на четыре дня.



В ходе недавнего исследования, которое проходило в режиме онлайн, ученые опросили 4756 врачей (с 11 по 13 мая) в 31 стране. У медиков спрашивали, используют ли они «Ремдесивир» при лечении пациентов с коронавирусом, а также в каких случаях этот препарат назначается.

Согласно результатам опроса, 25% врачей сообщили об использовании «Ремдесивира», когда в апреле лекарство применяли только 15% респондентов. В США в мае его использовали 29%, тогда как в апреле — 17%.

Чаще всего «Ремдесивир» применялся в отделениях интенсивной терапии. В то время как эксперты FDA рекомендуют использовать препарат только во время тяжелого течения COVID-19 у пациентов, почти две трети врачей считают, что «Ремдесивир» лучше всего вводить на ранних стадиях заболевания, пока симптомы болезни не выражены.

Чуть менее половины врачей во всем мире (48%) оценивают «Ремдесивир» как умеренно эффективный. Это на 10% выше, чем в апреле.