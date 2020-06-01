В Ухане за две недели протестировали около 6,5 миллиона жителей
- 01 июня 2020, 14:01
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В Ухане, где впервые возникла вспышка COVID-19, началась кампания по повторному тестированию 11 миллионов жителей. Уже сейчас, менее чем за две недели, в городе протестировали около 6,5 миллиона жителей.
Для реализации этого масштабного плана было привлечено около тысячи работников здравоохранения, а также местные власти потратили сотни миллионов долларов, чтобы купировать надвигающуюся вторую вспышку вируса.
Американские города могли бы принять аналогичную стратегию, чтобы проверить сразу многих жителей и быть в курсе новых волн инфекции, но этот подход работает только до тех пор, пока общая распространенность COVID-19 остается низкой, рассказали эксперты.
Если вы проводите наблюдение за населением с низкой распространенностью, это очень эффективный способ обнаружения вспышек. Я надеюсь, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США поддерживает широкое внедрение этого метода, — сказал доктор Джеймс Зендер из Стэнфордского университета.
Напомним, что 14 мая Ухань сообщил о шести новых случаях заболевания. Вскоре после этого правительство города объявило о своих планах быстрого и широкомасштабного диагностического тестирования, направленного на устранение потенциальной второй волны инфекции.
Когда эпидемия начинается, она распространяется очень быстро, поэтому массовое тестирование может на первом этапе определить больных, в том числе и бессимптомных.
Для массового тестирования в Ухане медицинские работники использовали метод совместной ПЦР-диагностики. Особенность этого метода состоит в объединении анализов нескольких людей в одну пробирку.
Если содержимое всей пробирки дает отрицательный результат, то всех пациентов, чьи анализы находились в пробирке, можно считать здоровыми. В случае положительного результата — инфицированными.
Точность метода достаточно высока, и при этом скорость диагностики позволяет в короткие сроки проверить большое количество людей.
Идеальное количество анализов в одной пробирке во многом зависит от распространенности заболевания в данной популяции. Если высокая доля населения имеет COVID-19, многие объединенные тесты вернутся положительными и потребуют дальнейшей обработки. В определенный момент объединенное тестирование перестает быть эффективным, и тогда лаборатория должна вернуться к стандартному, индивидуальному тестированию.
Поэтому совместное тестирование эффективно лишь на ранних этапах пандемии, поясняют эксперты.
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