В Ухане за две недели протестировали около 6,5 миллиона жителей

В Ухане, где впервые возникла вспышка COVID-19, началась кампания по повторному тестированию 11 миллионов жителей. Уже сейчас, менее чем за две недели, в городе протестировали около 6,5 миллиона жителей.

Для реализации этого масштабного плана было привлечено около тысячи работников здравоохранения, а также местные власти потратили сотни миллионов долларов, чтобы купировать надвигающуюся вторую вспышку вируса.

Американские города могли бы принять аналогичную стратегию, чтобы проверить сразу многих жителей и быть в курсе новых волн инфекции, но этот подход работает только до тех пор, пока общая распространенность COVID-19 остается низкой, рассказали эксперты.

Если вы проводите наблюдение за населением с низкой распространенностью, это очень эффективный способ обнаружения вспышек. Я надеюсь, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США поддерживает широкое внедрение этого метода, — сказал доктор Джеймс Зендер из Стэнфордского университета.

Напомним, что 14 мая Ухань сообщил о шести новых случаях заболевания. Вскоре после этого правительство города объявило о своих планах быстрого и широкомасштабного диагностического тестирования, направленного на устранение потенциальной второй волны инфекции.

Когда эпидемия начинается, она распространяется очень быстро, поэтому массовое тестирование может на первом этапе определить больных, в том числе и бессимптомных.

Для массового тестирования в Ухане медицинские работники использовали метод совместной ПЦР-диагностики. Особенность этого метода состоит в объединении анализов нескольких людей в одну пробирку.

Если содержимое всей пробирки дает отрицательный результат, то всех пациентов, чьи анализы находились в пробирке, можно считать здоровыми. В случае положительного результата — инфицированными.

Точность метода достаточно высока, и при этом скорость диагностики позволяет в короткие сроки проверить большое количество людей.

Идеальное количество анализов в одной пробирке во многом зависит от распространенности заболевания в данной популяции. Если высокая доля населения имеет COVID-19, многие объединенные тесты вернутся положительными и потребуют дальнейшей обработки. В определенный момент объединенное тестирование перестает быть эффективным, и тогда лаборатория должна вернуться к стандартному, индивидуальному тестированию.

Поэтому совместное тестирование эффективно лишь на ранних этапах пандемии, поясняют эксперты.