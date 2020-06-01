На этих выходных Россия перестала быть единственной страной, способной доставлять космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Это произошло после успешного запуска корабля Crew Dragon с астронавтами Дугом Херли и Бобом Бенкеном на борту.

Российское космическое агентство поздравило Соединенные Штаты и компанию SpaceX Илона Маска с первым полетом экипажа, но несмотря на радость за успехи американцев, российские эксперты понимают, что в космической гонке Россия занимает уже далеко не первое место.

Успех полета предоставит нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе, — сказал в своем кратком видеообращении исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам космонавт Сергей Крикалев.

Субботний запуск стал первым пилотируемым полетом в США с момента американской программы шаттлов в 2011 году. Все космонавты с тех пор тренировались в подмосковном Звездном городке и изучали русский язык, прежде чем стартовать на МКС с космодрома Байконур в Казахстане.

За время российских запусков космическое агентство неплохо заработало, считают аналитики. Одно место в «Союзе» стоило NASA около $80 млн.

Если SpaceX начнет самостоятельно перевозить астронавтов на МКС, то ежегодные убытки для России составят более $200 млн, что является существенной потерей для бюджета Роскосмоса.

Илон Маск считает, что полеты из США будут выгодными, поэтому оценил стоимость одного места в своем корабле в $60 млн. В ответ на низкие цены Маска глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что Россия тоже работает над снижением цены на 30 процентов.

SpaceX экономит деньги, используя дешевые двигатели и самостоятельно производит почти все детали корабля. Чтобы соответствовать, России придется изменить свой производственный процесс, — сказал Рогозин.

Владимир Путин провел видеоконференцию с космонавтами на борту Международной космической станции





Появление такого конкурента, как SpaceX, должно стать тревожным звонком для российской космической отрасли. Еще десять лет назад Россия была лидером среди мировых запусков, но сегодня это уже не так из-за конкуренции со стороны Китая и США.

Несмотря на первенство России в покорении космоса, в последнее время страна пережила ряд неудач, в частности, потеряла дорогие космические аппараты и спутники. Подъем частных компаний, таких как SpaceX, рискует оставить Россию безвозвратно далеко позади, считают эксперты.

Некоторые наблюдатели отмечают отсутствие цели развития космической промышленности на политическом уровне. К примеру, Владимир Путин больше сосредоточен на использовании ракетной техники для развития военного потенциала, в частности гиперзвуковых ракет.