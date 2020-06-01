Какие меры карантина ввела Индия для эффективной борьбы с вирусом

В прошедшие выходные власти Индии заявили, что страна с понедельника, 1 июня, начинает ослаблять карантинный режим, которого как такового и не было. Несмотря на то, что Индия — самая населенная страна на Земле после Китая, количество зараженных там очень небольшое.

За первые месяцы пандемии уже можно сказать, что власти Индии не принимали никаких особых мер сдерживания вируса, например не вводили масочно-перчаточный режим, однако страна находится на одном из первых мест по эффективному предотвращению распространения коронавируса.

Но даже минимальные карантинные меры привели к тому, что сотни миллионов людей практически в одночасье остались без работы. Премьер-министр Наренда Моди признал, что большая часть страны с начала пандемии претерпела огромные страдания.

Снимать карантин будут, как и в других странах, поэтапно, а религиозные культовые сооружения, отели, рестораны и торговые центры будут открыты в обычном режиме с 8 июня. Школы и университеты возобновят занятия в конце лета.

Окончательное решение по образовательным учреждениям будет принято в июле, говорят местные власти.

Министерство заявило, что международные авиаперелеты, общественный транспорт, кинотеатры, бассейны и бары пока останутся закрытыми. Вечерний комендантский час также был ослаблен и теперь начнется в 23:00.

Во время комендантского часа запрещается любое передвижение в запретных зонах, за исключением случаев оказания неотложной медицинской помощи и поставки основных товаров и услуг.

Сейчас в Индии разрешены заводские и фермерские работы в районах, где нет или мало случаев заражения. Внутренние рейсы также возобновились в начале мая, работает и железнодорожное сообщение.