Запашный рассказал о дрессировщике, подрабатывающем доставщиком еды

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поддержал продюсера Иосифа Пригожина, пожаловавшегося на непростое положение артистов, многие из которых остались без копейки в период пандемии коронавируса.

В Instagram Запашный рассказал о дрессировщике Сергее Нестерове, который днем ухаживает за своими питомцами, а вечером идет на новую работу.

По словам автора поста, заслуженный артист РФ, еще в январе завоевавший одну из главных наград на Международном цирковом фестивале в Монте Карло, а за несколько лет до этого выигравший Всемирный фестиваль циркового искусства Идол, совершенно не стесняется работать с 18.00 до 23.00 доставщиком еды.

Запашный также отметил, что Нестеров не одинок. «Многие артисты (цирк, театр, кино, музыка и т. д. ) уже давно работают еще и сварщиками, грузчиками, водителями, — пишет директор цирка. — Семью же кормить надо». При этом они не жалуются в соцсетях на свою судьбу, а просто идут и работают.

По мнению Запашного, те люди, которые набросились на Пригожина с криками «Вы зажрались», просто понятия не имеют, что есть вот такие Сергеи, или им на них наплевать.

Ранее «Ридус» писал о том, что бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов пошел работать водителем такси, поскольку он лишился других видов заработка из-за ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Близкие друзья певца рассказали, что за два месяца соблюдения режима самоизоляции денежные накопления Богомазова закончились.

Напомним, между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся публичный спор после того, как Пригожин высказался о том, что даже самые популярные звезды сейчас находятся в чудовищно бедственном положении, поскольку лишились возможности зарабатывать в период пандемии COVID-19. Пригожин даже назвал российских артистов «обедневшими».



Вскоре стало известно, что российские артисты начали писать заявления на получение «коронавирусной» субсидии в размере 12 300 рублей. Одними из первых звезд отечественного шоу-бизнеса, которые запросили такие выплаты в налоговой службе стали Николай Басков и Филипп Киркоров.

