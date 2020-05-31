Вирусолог назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Лучше всего защищают от коронавируса строительные респираторы, заявил врач-вирусолог Виктор Ларичев.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи отметил, что они лучше фильтруют, потому что специально сделаны из материала, задерживающего пыль, которая меньше, чем капли.

«Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет», — сказал он, напомнив, что респираторы к тому же плотнее сидят на лице.

Ларичев также обратил внимание на то, что маски наиболее эффективны в борьбе с распространением вируса, поскольку он распространяется в виде капель при чихании, кашле и разговоре. По его словам, маска задерживает эту жидкость.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал выходить из квартиры сразу же облаченными в маски и перчатки, поскольку подъезды жилых домов, вопреки сложившемуся мнению, как раз и являются самым недоцененным очагом распространения коронавируса.

Кроме того, медики обратили внимание на то, что большинство жителей российской столицы неправильно носят маски. Так, у многих москвичей маска не закрывает нос, спущена на подбородок либо висит на шее. Кроме того, в вечернее время суток все меньше горожан используют данное средство защиты.