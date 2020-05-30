Microsoft собирается заменить роботами журналистов портала MSN

Компания Microsoft планирует заменить на роботов десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN.

Как сообщает «Би-би-си», новости для сайта теперь будут отбирать не люди, как раньше, а автоматизированные системы.

В Microsoft считают, что замена журналистов на искусственный интеллект станет результатом переоценки ведения бизнеса. «Это может привести к росту инвестиций в одной сфере и к реорганизации в другой», — приводит телеканал заявление компании. При этом уточняется, что данные решения никак не связаны с пандемией коронавируса.

По данным Seattle Times, к концу июня работу потеряют около 50 человек, однако уволят все-таки не всех журналистов.

По мнению уже уволенных сотрудников, робот вряд ли способен разбираться в редакционной политике, из-за чего на сайте вполне могут оказаться неподобающие материалы.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве. Это означает, что с 1 июля 2020 года Россия не только вложит сотни миллиардов рублей в разработку ИИ, но и обеспечит особое правовое поле.