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Как COVID встретил грипп: ученые готовятся ко второй волне пандемии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Американские медики, которые напрямую работают с COVID-положительными пациентами, рассказали, что будет осенью, когда наступит еще и сезон гриппа.

Врачи выделяют четыре фактора, которые могут определить тяжесть предстоящего сезона гриппа. Медики предлагают своим коллегам задуматься об этих проблемах уже сейчас.

Первое, о чем нужно беспокоиться, это пути передачи вируса. Политика социального дистанцирования, направленная на ограничение распространения COVID-19, также эффективна и против гриппа. Если осенью 2020 года число случаев заболевания COVID-19 начнет расти, повторное ужесточение мер социального дистанцирования может помочь смягчить раннее распространение гриппа и сгладить кривые для обоих вирусов.

Также все надеются уже к осени получить вакцину от коронавируса. Ученые утверждают, что так быстро получить качественную вакцину вряд ли получится.

Поскольку мы ожидаем испытаний вакцины для COVID-19, мы должны планировать увеличение показателей вакцинации против гриппа, особенно среди пожилых людей, которые более восприимчивы как к гриппу, так и к COVID-19, — напоминают медики.

Всем странам обязательно необходима широкая доступность экспресс-диагностики COVID-19 и других респираторных патогенов, поскольку коинфекция с другим респираторным патогеном, включая грипп, произошла более чем у 20% covid-19-позитивных пациентов, у которых респираторный вирусный синдром был выявлен в начале пандемии.

Недавние исследования также показывают, что COVID-19 по-разному воздействуют на разные расы. Найдены существенные различия между афроамериканцами, латиноамериканцами и коренными американцами.

По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эпидемия сезонного гриппа 2019−2020 годов привела к десяткам миллионов случаев заболевания и десяткам тысяч смертей. Даже в непандемические годы грипп и другие причины пневмонии представляют собой восьмую ведущую причину смерти в Соединенных Штатах.

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