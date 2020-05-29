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002408

Цифровые пропуска для передвижения отменили в 15 регионах России

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Власти 15 из 48 российских регионов, вводивших цифровые пропуска, справки или иные документы для передвижения в условиях пандемии, отменили эти ограничения.

Особый режим передвижения из-за коронавирусной инфекции сохраняется в настоящее время в 33 субъектах РФ.

Это следует из заявлений региональных властей, а также подписанных ими нормативно-правовых актов, отмечает РЕН ТВ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что целевых критериев для поэтапного снятия ограничений достигли 17 регионов, из них 14 уже приняли соответствующие решения и сняли ограничения в рамках первого этапа. При этом он отметил, что гражданам по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить индивидуальные средства защиты — перчатки и медицинские маски.

Примечательно, что в Московской области режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте был отменен еще 23 мая.

В Москве режим самоизоляции и пропускной режим продлены до 14 июня.

По данным на утро 29 мая, в России выявлено 387 623 случая заражения COVID-19, скончались 4 374 человека, выздоровели 159 257.

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