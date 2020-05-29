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Вахтовикам из Белоруссии отказали во въезде в ХМАО

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© Владимир Смирнов/ТАСС

© Владимир Смирнов/ТАСС

Почти 200 вахтовиков из Белоруссии, нанятые для «Роснефти» и «Газпрома», не получили разрешение от региональных властей на приезд в ХМАО.

Как заявил во время заседания оперативного штаба вице-губернатор региона Алексей Забозлаев, компания «Интеллект Дрилинг Сервисиз», занимающаяся строительством и реконструкцией нефтяных и газовых скважин, не смогла гарантировать изоляцию белорусов в карантинных зонах.

«Сегодня планировался прилет в регион вахтовых работников из Республики Беларусь в количестве 181 человека, — приводит его слова URA.RU. — Компания не обеспечила места для размещения этих работников на изоляции в течении двух недель и этот рейс был отменен».

Он добавил, что вахту продлят уже находящимся в ХМАО сотрудникам и не допустят нарушения ранее заключенных контрактов.

При этом представителей «Интеллект Дрилинг Сервисиз» предупредили о том, что больше не должно быть попыток привезти в регион вахтовиков, если не обеспечены требования эпидбезопасности.

Ранее издание сообщало о том, что один из вахтовиков, нанятых этой компанией, скрыл результаты своего обследования, в результате чего в Нижневартовске вспыхнул крупный очаг заражения COVID-19 и пришлось открывать новый госпиталь для больных коронавирусом.

Как писал ранее «Ридус», на двух месторождениях в Тюменской области коронавирусную инфекцию выявили у 53 работников.

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