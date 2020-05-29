Инженер из Новосибирска создал инвалидную коляску-внедорожник

Инженер-конструктор Иван Невзоров из Новосибирска изобрел инвалидную коляску-вездеход, способную преодолевать ступеньки и тротуары, а также передвигаться по пляжному песку, сугробам и бездорожью.

Изначально это изобретение предназначалось для друга Невзорова с ограниченными возможностями, но впоследствии инженер решил сделать производство серийным и усовершенствовал ступенькоход до вездехода.

«Главная особенность этого кресла-коляски в том, что у нее полный привод, то есть все четыре колеса — ведущие», — рассказал он в беседе с ФАН. По его словам, четыре больших колеса обеспечивают просто феноменальную проходимость и позволяют коляске передвигаться по пересеченной местности. К тому же она обладает мощностью 700 ватт, что составляет одну лошадиную силу, и может развивать скорость до 8 километров в час.

Кроме того, у этой коляски есть гусеничный привод и система гироскопа, позволяющая изменять центр тяжести в зависимости от положения. Благодаря этому коляска легко преодолевает лестничные марши. «То есть человек может с пятого, с третьего этажа спокойно спуститься и подняться без чьей-либо помощи», — пояснил изданию Невзоров.

Он также отметил, что 85% деталей коляски российского производства, что делает ее настоящим «отечественным продуктом».