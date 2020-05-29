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Масштабное исследование уточнило риски смерти диабетиков от COVID-19

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Первое исследование пациентов с COVID-19 и сопутствующим сахарным диабетом показало, что каждый десятый пациент умирает в течение семи дней после госпитализации и каждый пятый нуждается в искусственной вентиляции легких.

Исследование показало, что две трети (65%) из 19 пациентов с сахарным диабетом, поступивших в стационар, составляют мужчины, а средний возраст всех пациентов составляет 70 лет. Ухудшение контроля уровня сахара в крови, по-видимому, не влияет на исход, однако наличие диабетических осложнений, высокий ИМТ и возраст повышают риск летальности.

В ходе исследования французские ученые из Университета Нанта проанализировали 1317 пациентов, поступивших в 53 больницы в период с 10 по 31 марта 2020 года. Большинство госпитализированных пациентов имели сахарный диабет 2 типа (89%), в то время как только 3% имели сахарный диабет 1 типа.

В 3% случаев сахарный диабет был фактически диагностирован во время госпитализации по поводу заражения COVID-19. Микрососудистые осложнения (глаза, почки и нервная система) были обнаружены у 47% обследованных, в то время как макрососудистые осложнения (артерии сердца, головного мозга, ноги) присутствовали у 41% обследованных пациентов.

Из всех пациентов к седьмому дню пребывания в стационаре каждый пятый (20,3%) был интубирован и помещен на ИВЛ в отделение интенсивной терапии, а каждый десятый (10,3%) умер. Еще 18% были выписаны домой в этот момент.

Наличие микрососудистых или макрососудистых осложнений удвоило риск смерти на седьмые сутки. Пожилой возраст также существенно увеличивал риск смерти. Исследование также подтвердило, что инсулин, а также все методы лечения для изменения уровня сахара в крови не являются фактором риска для тяжелых форм COVID-19 и должны быть продолжены у пациентов с сахарным диабетом.

Обнадеживает то, что не было случаев смерти у пациентов в возрасте до 65 лет с сахарным диабетом I типа, но авторы подчеркивают, что в этом исследовании участвовали только 39 пациентов с данным заболеванием.

Увеличение ИМТ повышало риск необходимости вентиляции легких или смерти на седьмые сутки.

Факторы риска развития тяжелой формы COVID-19 идентичны тем, которые встречаются в общей популяции: возраст и ИМТ. Пожилые люди с длительным диабетом и прогрессирующими осложнениями особенно подвержены риску ранней смерти, — пишут исследователи.
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