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«Голос» в очередной раз уличили в приписывании себе мнимых заслуг

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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод уличил ассоциацию «Голос» в передёргивание фактов и приписыванию себе мнимых заслуг.

По его словам, накануне некоторые СМИ сообщили о том, что вскоре состоится заседание Венецианской комиссии, которое созывается якобы по инициативе группы общественников, направивших в Совет Европы петицию с критикой проводимой в России конституционной реформы.

«Известно, что эта петиция была размещена на сайте движения „Голос“ и некоторые СМИ преподнесли ситуацию так, будто бы одна из комиссий ПАСЕ инициировала рассмотрение петиции благодаря действиям „Голоса“. Но после общения с некоторыми депутатами Госдумы, которые дистанционно участвовали в заседании комиссии ПАСЕ, стало понятно, что петиция российских общественников, в том числе движения „Голос“, не рассматривалась», — сказал Брод.

Венецианская комиссия собирается вовсе не по просьбе общественников, а по инициативе «недружественных депутатов ПАСЕ», подчеркнул Брод. Их, по словам представителя СПЧ, смутила предлагаемая конституционная поправка о приоритете российского права над международным.

«Таким образом, создается впечатление, что „Голос“ в очередной раз ввел в заблуждение российские СМИ, которые транслировали на аудиторию информацию об их несуществующих заслугах», — цитирует общественника РАПСИ.

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