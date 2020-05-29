Индонезия начинает сеять облака, чтобы сдержать лесные пожары

Индонезия начала засевать облака, чтобы вызвать дождь. На сегодняшний день это единственное решение, которое поможет остановить ежегодные лесные пожары, покрывающие Юго-Восточную Азию смогом и дымкой.

Прошлогодние пожары были худшими с 2015 года из-за сухой погоды, когда около 1,6 миллиона гектаров земли, в основном на островах Суматра и Борнео, были уничтожены неконтролируемыми пожарами.

Сейчас местные власти направили десятки тысяч человек и несколько десятков бомбардировочных самолетов, которые благодаря популярной технологии засеивания облаков вызовут дожди. Такая технология часто используется в засушливых регионах.

В основе этого метода используются химические вещества, например сухой лед или иодид серебра, которые помогают вызвать дождь. Засев облаков происходит из самолетов, которые разносят мороженные ледяные капли, которые будут размораживаться и становиться капельками воды, падающими на землю.

Сейчас экстренным засеиванием облаков занимаются на Суматре, и чуть позже технологию применят на Борнео. Эти операции должны были продолжаться в течение всего сухого сезона, который, как ожидается, закончится примерно в сентябре. Мы предпринимаем этот шаг до начала лесных пожаров. Первоначальное внимание будет сосредоточено на болотистых, богатых углеродом торфяниках, которые становятся очень легковоспламеняющимися, — говорят руководители миссии.

Прошлогодние пожары вызвали опасную токсичную дымку, которая распространилась по Юго-Восточной Азии, из-за чего пришлось закрыть школы. Это также вызвало новые опасения по поводу выбросов углерода, усугубляющих глобальное потепление.



Эксперты Гринписа предупредили, что дымка и глобальная пандемия коронавируса могут быть смертельной комбинацией, после того как ООН заявила в прошлом году, что лесные пожары ставят под угрозу здоровье миллионов людей.