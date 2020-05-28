Подмосковье ослабит ограничения с началом лета

В Московской области с 1 июня существенно ослаблены карантинные меры, введенные ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Власти разрешили посещение парков без всяких ограничений по времени, но оставили закрытыми детские и спортивные площадки, а также обязали людей носить маски. В городах региона начинают работать МФЦ. В них будут оказывать услуги, которые нельзя получить дистанционно. При этом граждан просят пользоваться сайтом по возможности. Увеличится количество дежурных групп в детских садах, но полностью эти заведения пока не откроют. Начнут работать все магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



«Совсем скоро лето. Подмосковье в это время вырастает почти в два раза. Сегодня на территории области находятся порядка 11 миллионов, в выходные количество увеличивается до 12,5 миллионов человек. Конечно, мы надеемся, что эти теплые месяцы проживем нормальной жизнью», — обратился губернатор к жителям региона.

Воробьев отметил, что показатели заражения коронавирусом стабилизируются, «медленно, но идут вниз». Однако «госпитализация по-прежнему есть», и в больницы попадает достаточно большое количество людей. В Московской области проводится почти 14 тысяч тестов в сутки, что в семь раз превышает мартовские показатели. Выросло и число коек в медицинских учреждениях — с десяти до 15,6 тысячи. Около семи тысяч человек вылечились от COVID-19. Все это позволяет несколько ослабить ограничительные меры.⠀

«Во-первых, мы открываем парки. У нас в каждом городе есть парк или зона для прогулок и отдыха. Ограничений по времени не будет, но оставляем за собой право следить за тем, чтобы все гуляли в масках. Можно кататься на велосипеде ездить — тоже, но детские, спортивные площадки — пока не откроем», — заявил Воробьев.

Многофункциональные центры также начнут работу с 1 июня в ограниченном режиме. Губернатор не пояснил, нужно ли записываться дистанционно для их посещения.

«Во-вторых, мы открываем МФЦ для физических лиц. Это основные справки и услуги, которые пока нельзя получить в электронном виде. Их порядка 15. Например, получить паспорт, зарегистрировать собственность на квартиру. Но просьба все, что возможно — делать онлайн. Те, кто разбираются в этом лучше — помогите свои близким», — призвал Воробьев.

Губернатор отметил, что в области начали работать многие предприятия и компании. Поскольку родители выходят на работу, а за детьми надо присматривать, Воробьев «дал команду увеличить количество дежурных групп в детских садах».

«Сейчас их где-то 1300 — будет 2500. Но, полностью открыть детские сады не можем. Опасно. Поэтому двигаемся поэтапно», — пояснил он.

Будут открыты все магазины площадью до 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход. Строительные магазины и гипермаркеты могут работать независимо от площади, поскольку наступает время строек, подчеркнул Воробьев.



«Вы можете покупать все, что вам нужно, но опять же, пожалуйста, будьте в масках и желательно в перчатках», — добавил он.

Пока не могут быть открыты торговые центры, рестораны и кафе, салоны красоты и парикмахерские.

«Кто-то сказал: красота требует жертв… Но нам они точно не нужны. Надеемся сделать это позже», — пошутил губернатор.

Воробьев попросил людей старше 65 лет и хронических больных, которых в области насчитывается 1,2 миллиона, проводить время на даче, есть такая возможность.

«Сейчас можно гулять и в городе, но только избегайте общественных мест — и строго-обязательно: в маске. Напоминаю, что наши 300 аптек продают маски по 11 рублей для пенсионеров. Плюс я дал команду отдельным категориям раздавать бесплатно», — добавил глава Московской области.

Действие всех остальных ограничений в Подмосковье сохранятся до 14 июня.

«Я надеюсь, что на этом этапе мы также будем очень осторожными и станем беречь друг друга. Нужно сделать так, чтобы ни первая, ни вторая волна вируса не коснулись ни вас, ни ваших близких. Будьте здоровы и берегите себя!» — обратился к жителям губернатор.

Тем временем в Москве, скорее всего, ограничения сохранятся до появления вакцины от коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.