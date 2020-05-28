Южная Корея из-за второй вспышки COVID снова уходит на карантин

Южная Корея вновь вводит ряд мер по социальному дистанцированию из-за увеличения количества новых зараженных. В четверг, 28 мая, южнокорейский Минздрав опубликовал статистику, согласно которой за минувшие сутки в стране было выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом.

Как показывают данные, большинство из них локальные, а общее число зараженных в Южной Корее увеличилось до 11 344 человек.

В среду в республике был зарегистрирован необычно высокий прирост в 40 новых случаев заражения коронавирусом. С начала апреля число новых зараженных в сутки в Южной Корее постепенно снижалось c 80—90 до 10—20 случаев в день, 6 мая это число опускалось до двух человек.

Однако на днях местные власти объявили о новой вспышке заболевания, поэтому прежние карантинные меры вновь вернулись.



Музеи, парки и художественные галереи Сеула будут снова закрыты на две недели с завтрашнего дня, сказал министр здравоохранения Южной Кореи. Частным и государственным компаниям было предложено вернуть сотрудников на удаленную работу или организовать гибкий график, чтобы одновременно в офисе не находилось много людей.

Карантинные ограничения продлятся в республике до 14 июня.